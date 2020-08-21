поставка титанового круга, (обязательно с предоставление сертификата о качества оригиналом или заверенной копией) Данная закупка осуществляется во исполнение обязательств в рамках доходного договора №16/2071-П от 06.08.2016г. ДС №4. Закупка в рамках ГОЗ. Оплата со специального счета.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020167 Уникальный номер закупки Номер закупки 10.08 Наименование закупки поставка титанового круга, (обязательно с предоставление сертификата о качества оригиналом или заверенной копией) Данная закупка осуществляется во исполнение обязательств в рамках доходного договора №16/2071-П от 06.08.2016г. ДС №4. Закупка в рамках ГОЗ. Оплата со специального счета. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещении.pdf

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА Юридический адрес 195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н Почтовый адрес 195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А Контактный телефон +7 812 611-10-00 доб. 154 Факс +7 812 458-72-22 Адрес электронной почты dubinina@ckba.ru Ф.И.О. контактного лица Артамонова Олеся Вячеславовна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru