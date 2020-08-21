www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020167
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка титанового круга, (обязательно с предоставление сертификата о качества оригиналом или заверенной копией) Данная закупка осуществляется во исполнение обязательств в рамках доходного договора №16/2071-П от 06.08.2016г. ДС №4. Закупка в рамках ГОЗ. Оплата со специального счета.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 10:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
Почтовый адрес
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Контактный телефон
+7 812 611-10-00 доб. 154
Факс
+7 812 458-72-22
Адрес электронной почты
dubinina@ckba.ru
Ф.И.О. контактного лица
Артамонова Олеся Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка титанового круга, (обязательно с предоставление сертификата о качества оригиналом или заверенной копией) Данная закупка осуществляется во исполнение обязательств в рамках доходного договора №16/2071-П от 06.08.2016г. ДС №4. • Круг титановый Сплав 3М ОСТ В 5Р.9325-2005 Ф45 в количестве 11кг (1500мм)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 06:00 GMT +321.08.2020 06:0021.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020167Дата и время окончания срока приема заявок поставка титанового круга, (обязательно с предоставление сертификата о качества оригиналом или заверенной копией) Данная закупка осуществляется во исполнение обязательств в рамках доходного договора №16/2071-П от 06.08.2016г. ДС №4. • Круг титановый Сплав 3М ОСТ В 5Р.9325-2005 Ф45 в количестве 11кг (1500мм) Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 06:0021.08.2020 06:0021.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020167Дата и время вскрытия заявок поставка титанового круга, (обязательно с предоставление сертификата о качества оригиналом или заверенной копией) Данная закупка осуществляется во исполнение обязательств в рамках доходного договора №16/2071-П от 06.08.2016г. ДС №4. • Круг титановый Сплав 3М ОСТ В 5Р.9325-2005 Ф45 в количестве 11кг (1500мм) Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
21.08.2020 16:0021.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020167Подведение итогов не позднее поставка титанового круга, (обязательно с предоставление сертификата о качества оригиналом или заверенной копией) Данная закупка осуществляется во исполнение обязательств в рамках доходного договора №16/2071-П от 06.08.2016г. ДС №4. • Круг титановый Сплав 3М ОСТ В 5Р.9325-2005 Ф45 в количестве 11кг (1500мм) Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
21.08.202021.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020167Подведение итогов не позднее поставка титанового круга, (обязательно с предоставление сертификата о качества оригиналом или заверенной копией) Данная закупка осуществляется во исполнение обязательств в рамках доходного договора №16/2071-П от 06.08.2016г. ДС №4. • Круг титановый Сплав 3М ОСТ В 5Р.9325-2005 Ф45 в количестве 11кг (1500мм) Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка титанового круга, (обязательно с предоставление сертификата о качества оригиналом или заверенной копией) Данная закупка осуществляется во исполнение обязательств в рамках доходного договора №16/2071-П от 06.08.2016г. ДС №4. • Круг титановый Сплав 3М ОСТ В 5Р.9325-2005 Ф45 в количестве 11кг (1500мм)
Начальная цена
50 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПФ ЦКБА
Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА
Адрес местонахождения
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.