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Номер извещения
32009393740
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по продлению срока действия аттестации сварщиков в соответствии с требованиями ПБ 03-273-99 и РД 03-495-02 Аттестационным центром, аккредитованным в НАКС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.08.2020 10:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
364028, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38,
Почтовый адрес
364020, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38
Контактный телефон
+7 8712 29-50-97
Факс
Адрес электронной почты
mvachagaev@grogr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вачагаев Муслим Саламбекович
Место рассмотрения предложений
г Грозный
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по продлению срока действия аттестации сварщиков в соответствии с требованиями ПБ 03-273-99 и РД 03-495-02 Аттестационным центром, аккредитованным в НАКС
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.202031.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009393740Подведение итогов не позднее Оказание услуг по продлению срока действия аттестации сварщиков в соответствии с требованиями ПБ 03-273-99 и РД 03-495-02 Аттестационным центром, аккредитованным в НАКСг Грозный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по продлению срока действия аттестации сварщиков в соответствии с требованиями ПБ 03-273-99 и РД 03-495-02 Аттестационным центром, аккредитованным в НАКС
Начальная цена
676 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ
Адрес местонахождения
364028, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38,
364020, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 49.00000
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