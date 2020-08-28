Оказание услуг по продлению срока действия аттестации сварщиков в соответствии с требованиями ПБ 03-273-99 и РД 03-495-02 Аттестационным центром, аккредитованным в НАКС

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009393740 Уникальный номер закупки Номер закупки KQ0000085 Наименование закупки Оказание услуг по продлению срока действия аттестации сварщиков в соответствии с требованиями ПБ 03-273-99 и РД 03-495-02 Аттестационным центром, аккредитованным в НАКС Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ Юридический адрес 364028, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38, Почтовый адрес 364020, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38 Контактный телефон +7 8712 29-50-97 Факс Адрес электронной почты mvachagaev@grogr.ru Ф.И.О. контактного лица Вачагаев Муслим Саламбекович Место рассмотрения предложений г Грозный Закупки и тендеры Чеченская Республика* Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru