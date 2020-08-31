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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009393752
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку труб чугунных для нужд ООО «Амурские коммунальные системы»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.08.2020 10:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-32 доб. 1675
Факс
--
Адрес электронной почты
eperevalov@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Перевалов Евгений Николаевич
Место рассмотрения предложений
Центральный
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубы чугунной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 10:00 GMT +331.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009393752Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы чугуннойЦентральный
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2020 10:0031.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009393752Дата и время вскрытия заявок Поставка трубы чугуннойЦентральный
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубы чугунной
Начальная цена
7 865 172,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1250.00000
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