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Номер извещения
ГП020164
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кабельно-проводниковой продукции для объекта "ЦСКМС. ВЖК-4-6 этапы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 10:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
183025, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, проезд капитана Тарана, д. 25, офис 410
Почтовый адрес
183025, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, проезд капитана Тарана, д. 25, офис 410
Контактный телефон
+7 8152 99-80-00 доб. 29090
Факс
+7 8152 99-80-00
Адрес электронной почты
Natalya.Boroday@nm.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородай Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
Мурманск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельно-проводниковой продукции для объекта "ЦСКМС. ВЖК-4-6 этапы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 18:00 GMT +318.08.2020 18:0018.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020164Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции для объекта "ЦСКМС. ВЖК-4-6 этапы"Мурманск
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 18:0018.08.2020 18:0018.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020164Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции для объекта "ЦСКМС. ВЖК-4-6 этапы"Мурманск
Подведение итогов не позднее
04.10.2020 18:0004.10.2020 18:0004.10.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020164Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковой продукции для объекта "ЦСКМС. ВЖК-4-6 этапы"Мурманск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельно-проводниковой продукции для объекта "ЦСКМС. ВЖК-4-6 этапы"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-Мурманск
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-Мурманск
Адрес местонахождения
183025, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, проезд капитана Тарана, д. 25, офис 410
Отсутствуют
Документация лота
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