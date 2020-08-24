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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Бумага"

    Открытый запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Бумага"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 10:5924.08.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009403723Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги Согласно документации по проведению Открытого запроса предложений в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009403723

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Бумага"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    14.08.2020 07:32

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Техническое_задание_по_запросу_предложений_в_электронной_форме_№_379553.docx

    Форма_описания_поставляемого_товара_по_запросу_предложений_№_379553.xlsx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_№_379553.docx

    Проект_договора_по_запросу_предложений_в_элетронной_форме_№_379553.doc

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_№_379553.docx

    Форма_коммерческого_предложения_по_запросу_предложений_№_379553.xls

    Итоговый_протокол_№__379553.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Волгоград

    Юридический адрес

    400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Ковровская, 13

    Почтовый адрес

    400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Ковровская, 13

    Контактный телефон

    +7 8442 96-91-80

    Факс

    +7 8442 96-06-96

    Адрес электронной почты

    F0341231@34regiongaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесник Дарья Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Открытого запроса предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009403723Подведение итогов не позднее Поставка бумаги Согласно документации по проведению Открытого запроса предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги

    Начальная цена

    594 801,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Волгоград

    Адрес местонахождения

    400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Ковровская, 13

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/719789/name/5f44ae05ce5793.03364357

    25.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага офисная"

    Кол-во: 2550.00000

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