Поставка блок-контейнера для нужд Обособленного Подразделения Ижорская площадка

Лот 1

Поставка блок-контейнера для нужд Обособленное Подразделение Ижорской Площадки ОА НПФ ЦКБА 1. Конструкция (пол, потолок - швеллер 120х50х3 г. стойка угол 75х75х5 2. Каркас каркассно-металлическая конструкция, обшиая проф.листом С10, отливы заводские 3. Утепление - нет 4. Внутренняя обшивка: стены панели МДФ, потолок - ЛДВП 5. Электропроводка - нет 6. Пол - черновая доска (укладка без уголка)+утеплитель+ДСП 18 мм.+ линолеум бытовой 7. Окна - ПВХ 800х800 п/о однокамерное, 2 шт. 8. Дверь - входная оргалитовая, обшитая синим листом с врезным замком 9. Крыша - оцинкованный лист (фальцевое соединение) 10. Габариты - длина 5 м., ширина 2,4 м., высота 2,5 м.