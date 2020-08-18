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Номер извещения
ГП020162
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка блок-контейнера для нужд Обособленного Подразделения Ижорская площадка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.08.2020 10:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
Почтовый адрес
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Контактный телефон
+7 812 611-10-00 доб. 154
Факс
+7 812 458-72-22
Адрес электронной почты
strochikhin@ckba.ru
Ф.И.О. контактного лица
Строчихин Вадим Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка блок-контейнера для нужд Обособленное Подразделение Ижорской Площадки ОА НПФ ЦКБА 1. Конструкция (пол, потолок - швеллер 120х50х3 г. стойка угол 75х75х5 2. Каркас каркассно-металлическая конструкция, обшиая проф.листом С10, отливы заводские 3. Утепление - нет 4. Внутренняя обшивка: стены панели МДФ, потолок - ЛДВП 5. Электропроводка - нет 6. Пол - черновая доска (укладка без уголка)+утеплитель+ДСП 18 мм.+ линолеум бытовой 7. Окна - ПВХ 800х800 п/о однокамерное, 2 шт. 8. Дверь - входная оргалитовая, обшитая синим листом с врезным замком 9. Крыша - оцинкованный лист (фальцевое соединение) 10. Габариты - длина 5 м., ширина 2,4 м., высота 2,5 м.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 09:00 GMT +318.08.2020 09:0018.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020162Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блок-контейнера для нужд Обособленное Подразделение Ижорской Площадки ОА НПФ ЦКБА 1. Конструкция (пол, потолок - швеллер 120х50х3 г. стойка угол 75х75х5 2. Каркас каркассно-металлическая конструкция, обшиая проф.листом С10, отливы заводские 3. Утепление - нет 4. Внутренняя обшивка: стены панели МДФ, потолок - ЛДВП 5. Электропроводка - нет 6. Пол - черновая доска (укладка без уголка)+утеплитель+ДСП 18 мм.+ линолеум бытовой 7. Окна - ПВХ 800х800 п/о однокамерное, 2 шт. 8. Дверь - входная оргалитовая, обшитая синим листом с врезным замком 9. Крыша - оцинкованный лист (фальцевое соединение) 10. Габариты - длина 5 м., ширина 2,4 м., высота 2,5 м. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 09:0018.08.2020 09:0018.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020162Дата и время вскрытия заявок Поставка блок-контейнера для нужд Обособленное Подразделение Ижорской Площадки ОА НПФ ЦКБА 1. Конструкция (пол, потолок - швеллер 120х50х3 г. стойка угол 75х75х5 2. Каркас каркассно-металлическая конструкция, обшиая проф.листом С10, отливы заводские 3. Утепление - нет 4. Внутренняя обшивка: стены панели МДФ, потолок - ЛДВП 5. Электропроводка - нет 6. Пол - черновая доска (укладка без уголка)+утеплитель+ДСП 18 мм.+ линолеум бытовой 7. Окна - ПВХ 800х800 п/о однокамерное, 2 шт. 8. Дверь - входная оргалитовая, обшитая синим листом с врезным замком 9. Крыша - оцинкованный лист (фальцевое соединение) 10. Габариты - длина 5 м., ширина 2,4 м., высота 2,5 м. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.202019.08.2020 16:3019.08.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020162Подведение итогов не позднее Поставка блок-контейнера для нужд Обособленное Подразделение Ижорской Площадки ОА НПФ ЦКБА 1. Конструкция (пол, потолок - швеллер 120х50х3 г. стойка угол 75х75х5 2. Каркас каркассно-металлическая конструкция, обшиая проф.листом С10, отливы заводские 3. Утепление - нет 4. Внутренняя обшивка: стены панели МДФ, потолок - ЛДВП 5. Электропроводка - нет 6. Пол - черновая доска (укладка без уголка)+утеплитель+ДСП 18 мм.+ линолеум бытовой 7. Окна - ПВХ 800х800 п/о однокамерное, 2 шт. 8. Дверь - входная оргалитовая, обшитая синим листом с врезным замком 9. Крыша - оцинкованный лист (фальцевое соединение) 10. Габариты - длина 5 м., ширина 2,4 м., высота 2,5 м. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка блок-контейнера для нужд Обособленное Подразделение Ижорской Площадки ОА НПФ ЦКБА 1. Конструкция (пол, потолок - швеллер 120х50х3 г. стойка угол 75х75х5 2. Каркас каркассно-металлическая конструкция, обшиая проф.листом С10, отливы заводские 3. Утепление - нет 4. Внутренняя обшивка: стены панели МДФ, потолок - ЛДВП 5. Электропроводка - нет 6. Пол - черновая доска (укладка без уголка)+утеплитель+ДСП 18 мм.+ линолеум бытовой 7. Окна - ПВХ 800х800 п/о однокамерное, 2 шт. 8. Дверь - входная оргалитовая, обшитая синим листом с врезным замком 9. Крыша - оцинкованный лист (фальцевое соединение) 10. Габариты - длина 5 м., ширина 2,4 м., высота 2,5 м.
Начальная цена
89 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПФ ЦКБА
Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА
Адрес местонахождения
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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