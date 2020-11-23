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Номер извещения
ГП020154
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Получение задания КГИОП на проведение проектных работ в отношении объекта культурного наследия и получения разрешительной документации от КГИОП для проведения капитального ремонта здания термопрессового цеха №15 и зданий АБК №1, АБК №2 цеха №15 (инв. № 60079), в части ремонта фасада и усиления металлоконструкций для выполнения компенсирующих мероприятий согласно заключения экспертизы промышленной безопасности.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 09:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7102
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Igor.Fedorov2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Игорь Николаевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Получение задания КГИОП на проведение проектных работ в отношении объекта культурного наследия и получения разрешительной документации от КГИОП для проведения капитального ремонта здания термопрессового цеха №15 и зданий АБК №1, АБК №2 цеха №15 (инв. № 60079), в части ремонта фасада и усиления металлоконструкций для выполнения компенсирующих мероприятий согласно заключения экспертизы промышленной безопасности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.11.2020 12:30 GMT +323.11.2020 12:3023.11.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020154Дата и время окончания срока приема заявок Получение задания КГИОП на проведение проектных работ в отношении объекта культурного наследия и получения разрешительной документации от КГИОП для проведения капитального ремонта здания термопрессового цеха №15 и зданий АБК №1, АБК №2 цеха №15 (инв. № 60079), в части ремонта фасада и усиления металлоконструкций для выполнения компенсирующих мероприятий согласно заключения экспертизы промышленной безопасности.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
23.11.2020 12:3023.11.2020 12:3023.11.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020154Дата и время вскрытия заявок Получение задания КГИОП на проведение проектных работ в отношении объекта культурного наследия и получения разрешительной документации от КГИОП для проведения капитального ремонта здания термопрессового цеха №15 и зданий АБК №1, АБК №2 цеха №15 (инв. № 60079), в части ремонта фасада и усиления металлоконструкций для выполнения компенсирующих мероприятий согласно заключения экспертизы промышленной безопасности.Колпино
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 16:3029.01.2021 16:3029.01.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020154Подведение итогов не позднее Получение задания КГИОП на проведение проектных работ в отношении объекта культурного наследия и получения разрешительной документации от КГИОП для проведения капитального ремонта здания термопрессового цеха №15 и зданий АБК №1, АБК №2 цеха №15 (инв. № 60079), в части ремонта фасада и усиления металлоконструкций для выполнения компенсирующих мероприятий согласно заключения экспертизы промышленной безопасности.Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.01.202129.01.2021 16:3029.01.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020154Подведение итогов не позднее Получение задания КГИОП на проведение проектных работ в отношении объекта культурного наследия и получения разрешительной документации от КГИОП для проведения капитального ремонта здания термопрессового цеха №15 и зданий АБК №1, АБК №2 цеха №15 (инв. № 60079), в части ремонта фасада и усиления металлоконструкций для выполнения компенсирующих мероприятий согласно заключения экспертизы промышленной безопасности.Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Получение задания КГИОП на проведение проектных работ в отношении объекта культурного наследия и получения разрешительной документации от КГИОП для проведения капитального ремонта здания термопрессового цеха №15 и зданий АБК №1, АБК №2 цеха №15 (инв. № 60079), в части ремонта фасада и усиления металлоконструкций для выполнения компенсирующих мероприятий согласно заключения экспертизы промышленной безопасности.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В рамках работ по сохранению объекта культурного наследия требуется совершить следующие действия: 1. Получить задание КГИОП (по доверенности Заказчика); 2. Разработать проектную документацию; 3. Провести государственную историко-культурную экспертизу проектной документации (по доверенности Заказчика); 4. Провести государственную экспертизу проектной документации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (по доверенности Заказчика); 5. Получить в КГИОП согласование проектной документации на основании положительного вывода государственной историко-культурной экспертизы (по доверенности Заказчика).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Колпино, ООО "ОМЗ-Спецсталь"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
74.90.20.150
99.00.10.000
Документация лота
Кол-во:
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