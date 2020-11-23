Получение задания КГИОП на проведение проектных работ в отношении объекта культурного наследия и получения разрешительной документации от КГИОП для проведения капитального ремонта здания термопрессового цеха №15 и зданий АБК №1, АБК №2 цеха №15 (инв. № 60079), в части ремонта фасада и усиления металлоконструкций для выполнения компенсирующих мероприятий согласно заключения экспертизы промышленной безопасности.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020154 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Получение задания КГИОП на проведение проектных работ в отношении объекта культурного наследия и получения разрешительной документации от КГИОП для проведения капитального ремонта здания термопрессового цеха №15 и зданий АБК №1, АБК №2 цеха №15 (инв. № 60079), в части ремонта фасада и усиления металлоконструкций для выполнения компенсирующих мероприятий согласно заключения экспертизы промышленной безопасности. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 812 322-84-38 доб. 7102 Факс +7 812 322-80-07 Адрес электронной почты Igor.Fedorov2@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Федоров Игорь Николаевич Место рассмотрения предложений Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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