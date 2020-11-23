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    Главная / Торги / Получение задания КГИОП на проведение проектных работ в отношении объекта культурного наследия и получения разрешительной документации от КГИОП для проведения капитального ремонта здания термопрессового цеха №15 и зданий АБК №1, АБК №2 цеха №15 (инв. № 60079), в части ремонта фасада и усиления металлоконструкций для выполнения компенсирующих мероприятий согласно заключения экспертизы промышленной безопасности.

    Получение задания КГИОП на проведение проектных работ в отношении объекта культурного наследия и получения разрешительной документации от КГИОП для проведения капитального ремонта здания термопрессового цеха №15 и зданий АБК №1, АБК №2 цеха №15 (инв. № 60079), в части ремонта фасада и усиления металлоконструкций для выполнения компенсирующих мероприятий согласно заключения экспертизы промышленной безопасности.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2020 12:3023.11.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020154Дата и время окончания срока приема заявок Получение задания КГИОП на проведение проектных работ в отношении объекта культурного наследия и получения разрешительной документации от КГИОП для проведения капитального ремонта здания термопрессового цеха №15 и зданий АБК №1, АБК №2 цеха №15 (инв. № 60079), в части ремонта фасада и усиления металлоконструкций для выполнения компенсирующих мероприятий согласно заключения экспертизы промышленной безопасности.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020154

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Получение задания КГИОП на проведение проектных работ в отношении объекта культурного наследия и получения разрешительной документации от КГИОП для проведения капитального ремонта здания термопрессового цеха №15 и зданий АБК №1, АБК №2 цеха №15 (инв. № 60079), в части ремонта фасада и усиления металлоконструкций для выполнения компенсирующих мероприятий согласно заключения экспертизы промышленной безопасности.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.08.2020 09:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_получение_задания_в_КГИОП.pdf

    Пакет_документов_на_конкурс.doc

    Оценка_уровня_требований_безопасности_производства.doc

    Протокол_ценообразования.doc

    Протокол_заседания_КК_по_лоту__ГП020154.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7102

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Igor.Fedorov2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Игорь Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Получение задания КГИОП на проведение проектных работ в отношении объекта культурного наследия и получения разрешительной документации от КГИОП для проведения капитального ремонта здания термопрессового цеха №15 и зданий АБК №1, АБК №2 цеха №15 (инв. № 60079), в части ремонта фасада и усиления металлоконструкций для выполнения компенсирующих мероприятий согласно заключения экспертизы промышленной безопасности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.11.2020 12:30 GMT +323.11.2020 12:3023.11.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020154Дата и время окончания срока приема заявок Получение задания КГИОП на проведение проектных работ в отношении объекта культурного наследия и получения разрешительной документации от КГИОП для проведения капитального ремонта здания термопрессового цеха №15 и зданий АБК №1, АБК №2 цеха №15 (инв. № 60079), в части ремонта фасада и усиления металлоконструкций для выполнения компенсирующих мероприятий согласно заключения экспертизы промышленной безопасности.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    23.11.2020 12:3023.11.2020 12:3023.11.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020154Дата и время вскрытия заявок Получение задания КГИОП на проведение проектных работ в отношении объекта культурного наследия и получения разрешительной документации от КГИОП для проведения капитального ремонта здания термопрессового цеха №15 и зданий АБК №1, АБК №2 цеха №15 (инв. № 60079), в части ремонта фасада и усиления металлоконструкций для выполнения компенсирующих мероприятий согласно заключения экспертизы промышленной безопасности.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 16:3029.01.2021 16:3029.01.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020154Подведение итогов не позднее Получение задания КГИОП на проведение проектных работ в отношении объекта культурного наследия и получения разрешительной документации от КГИОП для проведения капитального ремонта здания термопрессового цеха №15 и зданий АБК №1, АБК №2 цеха №15 (инв. № 60079), в части ремонта фасада и усиления металлоконструкций для выполнения компенсирующих мероприятий согласно заключения экспертизы промышленной безопасности.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 16:3029.01.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020154Подведение итогов не позднее Получение задания КГИОП на проведение проектных работ в отношении объекта культурного наследия и получения разрешительной документации от КГИОП для проведения капитального ремонта здания термопрессового цеха №15 и зданий АБК №1, АБК №2 цеха №15 (инв. № 60079), в части ремонта фасада и усиления металлоконструкций для выполнения компенсирующих мероприятий согласно заключения экспертизы промышленной безопасности.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Получение задания КГИОП на проведение проектных работ в отношении объекта культурного наследия и получения разрешительной документации от КГИОП для проведения капитального ремонта здания термопрессового цеха №15 и зданий АБК №1, АБК №2 цеха №15 (инв. № 60079), в части ремонта фасада и усиления металлоконструкций для выполнения компенсирующих мероприятий согласно заключения экспертизы промышленной безопасности.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В рамках работ по сохранению объекта культурного наследия требуется совершить следующие действия: 1. Получить задание КГИОП (по доверенности Заказчика); 2. Разработать проектную документацию; 3. Провести государственную историко-культурную экспертизу проектной документации (по доверенности Заказчика); 4. Провести государственную экспертизу проектной документации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (по доверенности Заказчика); 5. Получить в КГИОП согласование проектной документации на основании положительного вывода государственной историко-культурной экспертизы (по доверенности Заказчика).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Колпино, ООО "ОМЗ-Спецсталь"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту оказания услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    74.90.20.150

    Услуги по проведению государственной историко-культурной экспертизы, связанной с сохранением и воссозданием объектов культурного наследия

    99.00.10.000

    Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями и органами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827584/name/60004aa06e9682.60163106

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ "

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    03.03.2020 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Орловская область
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