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    Главная / Торги / Поставка медикаментов и медицинского оборудования

    Поставка медикаментов и медицинского оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 18:0517.08.2020 18:05Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020405Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медикаментов и медицинского оборудованияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020405

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка медикаментов и медицинского оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.08.2020 18:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1._Документация_открытого_запроса_цен_2020.docx

    2._Запрос_-__Форма_ТКП.xlsx

    3._Договор_поставки_типовой_2020.doc

    4._Образец_спецификации_к_типовому_договору.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    al.geraskin@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гераськин Алексей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медикаментов и медицинского оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 18:05 GMT +317.08.2020 18:0517.08.2020 18:05Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020405Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медикаментов и медицинского оборудованияМосква

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2020 17:3003.09.2020 17:3003.09.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020405Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов и медицинского оборудованияМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    03.09.202003.09.2020 17:3003.09.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020405Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов и медицинского оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медикаментов и медицинского оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Анаприлин 40мг таблетки №50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Каптоприл 50мг таблетки №20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Лейкопластырь 2*500см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Бинт стерильный 10м*16см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Салфетка спиртовая №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Перчатки нитриловые 50шт/упак"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Емкость-контейнер для дезинфекции медизделий ЕДПО 3-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Облучатель бактерицидный Дезар 4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Контейнер для сбора биоматериалов"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Наркотест на 5 видов наркотиков"

    Кол-во: 15

    "Позиция 11"

    "Перекись водорода раствор 3% 100мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Палочки ватные №50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Шпатель медицинский деревянный стерильный №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Парацетамол 500мг таблетки №10"

    Кол-во: 202

    "Позиция 15"

    "Бахилы для обуви 50пар/упак."

    Кол-во: 15

    "Позиция 16"

    "Таблетки Алмадез-хлор"

    Кол-во: 500

    "Позиция 17"

    "Маска медицинская"

    Кол-во: 350

    "Позиция 18"

    "Тамифлю 75мг капсулы №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Небулайзер Omron NE-C21 Basic"

    Кол-во: 400

    "Позиция 20"

    "Азитромицин 500мг капсулы №3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Лидокаин 2мл ампулы №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Преднизолон 25мг/мл ампулы №3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Пульсоксиметр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Фонарик медицинский"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Гидроксихлорохин 200 мг таблетки №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Рибавирин 200мг таблетки №30"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Калетра 200мг+50мг таблетки №120"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Пульмикорт 0,25мг"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Делагил 250мг таблетки №30"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Доппельгерц витамин С+цинк №15"

    Кол-во: 200

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    • Любые заказчики и поставщики
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