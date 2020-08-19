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Номер извещения
32009393424
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кабельных лотков и комплектующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (ФГУП ГВСУ 14)
Дата публикации
11.08.2020 09:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117556, Г МОСКВА, УЛ ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А,
Почтовый адрес
117556, Г МОСКВА, УЛ ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А
Контактный телефон
+7 495 532-15-05 доб. 367
Факс
Адрес электронной почты
A.Golovko@gvsu14.ru
Ф.И.О. контактного лица
Головко Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
москва
Закупки и тендеры
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Поставка кабельных лотков и комплектующих
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 14:00 GMT +319.08.2020 14:0019.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009393424Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельных лотков и комплектующихмосква
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 14:0019.08.2020 14:0019.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009393424Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельных лотков и комплектующихмосква
Подведение итогов не позднее
25.08.2020 12:0025.08.2020 12:0025.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009393424Подведение итогов не позднее Поставка кабельных лотков и комплектующихмосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельных лотков и комплектующих
Начальная цена
6 757 076,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГВСУ №14
Все закупки и тендеры ФГУП ГВСУ №14
Адрес местонахождения
117556, Г МОСКВА, УЛ ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А,
117556, Г МОСКВА, УЛ ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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