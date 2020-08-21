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Номер извещения
32009393797
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой сети 2Ду=38мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 23м от К-8-17-5А, на тепловой сети 2Ду=250мм М4-08 (разв.), до вновь строящейся тепловой камеры К-1, с организацией врезки и установкой отлучающей арматуры (ул. Черниговская, 1)» для нужд ООО «ТНР» (676/20)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 11:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, д Михалково, АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, Территория 26 Км, Бизнес-Центр Рига-Ленд, корпус СТРОЕНИЕ 3, офис (квартира) ОФИС 506
Почтовый адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, д Михалково, АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, Территория 26 Км, Бизнес-Центр Рига-Ленд, корпус СТРОЕНИЕ 3, офис (квартира) ОФИС 506
Контактный телефон
+7 342 243-60-62
Факс
Адрес электронной почты
Anna.Lopatina@tplusgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лопатина Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
614990, г. Пермь, Комсомольский пр.,48
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Выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой сети 2Ду=38мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 23м от К-8-17-5А, на тепловой сети 2Ду=250мм М4-08 (разв.), до вновь строящейся тепловой камеры К-1, с организацией врезки и установкой отлучающей арматуры (ул. Черниговская, 1)» для нужд ООО «ТНР»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 12:00 GMT +321.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009393797Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой сети 2Ду=38мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 23м от К-8-17-5А, на тепловой сети 2Ду=250мм М4-08 (разв.), до вновь строящейся тепловой камеры К-1, с организацией врезки и установкой отлучающей арматуры (ул. Черниговская, 1)» для нужд ООО «ТНР»614990, г. Пермь, Комсомольский пр.,48
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 12:0021.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009393797Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой сети 2Ду=38мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 23м от К-8-17-5А, на тепловой сети 2Ду=250мм М4-08 (разв.), до вновь строящейся тепловой камеры К-1, с организацией врезки и установкой отлучающей арматуры (ул. Черниговская, 1)» для нужд ООО «ТНР»614990, г. Пермь, Комсомольский пр.,48
Подведение итогов не позднее
21.09.2020 15:0021.09.2020 15:0021.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009393797Подведение итогов не позднее Выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой сети 2Ду=38мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 23м от К-8-17-5А, на тепловой сети 2Ду=250мм М4-08 (разв.), до вновь строящейся тепловой камеры К-1, с организацией врезки и установкой отлучающей арматуры (ул. Черниговская, 1)» для нужд ООО «ТНР»614990, г. Пермь, Комсомольский пр.,48
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.202021.09.2020 15:0021.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009393797Подведение итогов не позднее Выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой сети 2Ду=38мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 23м от К-8-17-5А, на тепловой сети 2Ду=250мм М4-08 (разв.), до вновь строящейся тепловой камеры К-1, с организацией врезки и установкой отлучающей арматуры (ул. Черниговская, 1)» для нужд ООО «ТНР»614990, г. Пермь, Комсомольский пр.,48
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой сети 2Ду=38мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 23м от К-8-17-5А, на тепловой сети 2Ду=250мм М4-08 (разв.), до вновь строящейся тепловой камеры К-1, с организацией врезки и установкой отлучающей арматуры (ул. Черниговская, 1)» для нужд ООО «ТНР»
Начальная цена
1 946 230,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
42.99
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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