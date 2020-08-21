Право заключения договора на выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой сети 2Ду=38мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 23м от К-8-17-5А, на тепловой сети 2Ду=250мм М4-08 (разв.), до вновь строящейся тепловой камеры К-1, с организацией врезки и установкой отлучающей арматуры (ул. Черниговская, 1)» для нужд ООО «ТНР» (676/20)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009393797 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Право заключения договора на выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой сети 2Ду=38мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 23м от К-8-17-5А, на тепловой сети 2Ду=250мм М4-08 (разв.), до вновь строящейся тепловой камеры К-1, с организацией врезки и установкой отлучающей арматуры (ул. Черниговская, 1)» для нужд ООО «ТНР» (676/20) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация_по_ОЗП_№676-20.zip

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Филиал Пермский ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Т ПЛЮС

Все закупки и тендеры Филиал Пермский ПАО Т ПЛЮС Юридический адрес 143421, Российская Федерация, Московская область, д Михалково, АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, Территория 26 Км, Бизнес-Центр Рига-Ленд, корпус СТРОЕНИЕ 3, офис (квартира) ОФИС 506 Почтовый адрес 143421, Российская Федерация, Московская область, д Михалково, АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, Территория 26 Км, Бизнес-Центр Рига-Ленд, корпус СТРОЕНИЕ 3, офис (квартира) ОФИС 506 Контактный телефон +7 342 243-60-62 Факс Адрес электронной почты Anna.Lopatina@tplusgroup.ru Ф.И.О. контактного лица Лопатина Анна Александровна Место рассмотрения предложений 614990, г. Пермь, Комсомольский пр.,48 Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

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