Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Право заключения договора на выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой сети 2Ду=38мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 23м от К-8-17-5А, на тепловой сети 2Ду=250мм М4-08 (разв.), до вновь строящейся тепловой камеры К-1, с организацией врезки и установкой отлучающей арматуры (ул. Черниговская, 1)» для нужд ООО «ТНР» (676/20)

    Право заключения договора на выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой сети 2Ду=38мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 23м от К-8-17-5А, на тепловой сети 2Ду=250мм М4-08 (разв.), до вновь строящейся тепловой камеры К-1, с организацией врезки и установкой отлучающей арматуры (ул. Черниговская, 1)» для нужд ООО «ТНР» (676/20)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009393797Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой сети 2Ду=38мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 23м от К-8-17-5А, на тепловой сети 2Ду=250мм М4-08 (разв.), до вновь строящейся тепловой камеры К-1, с организацией врезки и установкой отлучающей арматуры (ул. Черниговская, 1)» для нужд ООО «ТНР»614990, г. Пермь, Комсомольский пр.,48Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009393797

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой сети 2Ду=38мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 23м от К-8-17-5А, на тепловой сети 2Ду=250мм М4-08 (разв.), до вновь строящейся тепловой камеры К-1, с организацией врезки и установкой отлучающей арматуры (ул. Черниговская, 1)» для нужд ООО «ТНР» (676/20)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.08.2020 11:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_по_ОЗП_№676-20.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Пермский ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Т ПЛЮС
    Все закупки и тендеры Филиал Пермский ПАО Т ПЛЮС

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, д Михалково, АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, Территория 26 Км, Бизнес-Центр Рига-Ленд, корпус СТРОЕНИЕ 3, офис (квартира) ОФИС 506

    Почтовый адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, д Михалково, АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, Территория 26 Км, Бизнес-Центр Рига-Ленд, корпус СТРОЕНИЕ 3, офис (квартира) ОФИС 506

    Контактный телефон

    +7 342 243-60-62

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anna.Lopatina@tplusgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лопатина Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    614990, г. Пермь, Комсомольский пр.,48

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой сети 2Ду=38мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 23м от К-8-17-5А, на тепловой сети 2Ду=250мм М4-08 (разв.), до вновь строящейся тепловой камеры К-1, с организацией врезки и установкой отлучающей арматуры (ул. Черниговская, 1)» для нужд ООО «ТНР»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2020 12:00 GMT +321.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009393797Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой сети 2Ду=38мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 23м от К-8-17-5А, на тепловой сети 2Ду=250мм М4-08 (разв.), до вновь строящейся тепловой камеры К-1, с организацией врезки и установкой отлучающей арматуры (ул. Черниговская, 1)» для нужд ООО «ТНР»614990, г. Пермь, Комсомольский пр.,48

    Дата и время вскрытия заявок

    21.08.2020 12:0021.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009393797Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой сети 2Ду=38мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 23м от К-8-17-5А, на тепловой сети 2Ду=250мм М4-08 (разв.), до вновь строящейся тепловой камеры К-1, с организацией врезки и установкой отлучающей арматуры (ул. Черниговская, 1)» для нужд ООО «ТНР»614990, г. Пермь, Комсомольский пр.,48

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2020 15:0021.09.2020 15:0021.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009393797Подведение итогов не позднее Выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой сети 2Ду=38мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 23м от К-8-17-5А, на тепловой сети 2Ду=250мм М4-08 (разв.), до вновь строящейся тепловой камеры К-1, с организацией врезки и установкой отлучающей арматуры (ул. Черниговская, 1)» для нужд ООО «ТНР»614990, г. Пермь, Комсомольский пр.,48

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202021.09.2020 15:0021.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009393797Подведение итогов не позднее Выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой сети 2Ду=38мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 23м от К-8-17-5А, на тепловой сети 2Ду=250мм М4-08 (разв.), до вновь строящейся тепловой камеры К-1, с организацией врезки и установкой отлучающей арматуры (ул. Черниговская, 1)» для нужд ООО «ТНР»614990, г. Пермь, Комсомольский пр.,48

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ «под ключ» «Строительство тепловой сети 2Ду=38мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 23м от К-8-17-5А, на тепловой сети 2Ду=250мм М4-08 (разв.), до вновь строящейся тепловой камеры К-1, с организацией врезки и установкой отлучающей арматуры (ул. Черниговская, 1)» для нужд ООО «ТНР»

    Начальная цена

    1 946 230,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Классификатор ОКПД2

    42.99

    Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СФЕРА
    Запрос предложений № ГП225305
    35 Хоккейные борта (СКК Петербургский)
    35 Хоккейные борта (СКК Петербургский)
    590822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить