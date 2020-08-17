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    Главная / Торги / ЭНКОДЕР ASM WS12-2500-420A-L10-SB0-D8 -1шт

    ЭНКОДЕР ASM WS12-2500-420A-L10-SB0-D8 -1шт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 07:3017.08.2020 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020149Дата и время окончания срока приема заявок ЭНКОДЕР ASM WS12-2500-420A-L10-SB0-D8 -1штСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020149

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЭНКОДЕР ASM WS12-2500-420A-L10-SB0-D8 -1шт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.08.2020 09:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-52-74

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    PaderinaIS@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Падерина Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЭНКОДЕР ASM WS12-2500-420A-L10-SB0-D8 -1шт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 07:30 GMT +317.08.2020 07:3017.08.2020 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020149Дата и время окончания срока приема заявок ЭНКОДЕР ASM WS12-2500-420A-L10-SB0-D8 -1штСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Дата и время вскрытия заявок

    17.08.2020 07:3017.08.2020 07:3017.08.2020 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020149Дата и время вскрытия заявок ЭНКОДЕР ASM WS12-2500-420A-L10-SB0-D8 -1штСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Подведение итогов не позднее

    17.08.2020 07:3017.08.2020 07:3017.08.2020 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020149Подведение итогов не позднее ЭНКОДЕР ASM WS12-2500-420A-L10-SB0-D8 -1штСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.08.202017.08.2020 07:3017.08.2020 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020149Подведение итогов не позднее ЭНКОДЕР ASM WS12-2500-420A-L10-SB0-D8 -1штСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЭНКОДЕР ASM WS12-2500-420A-L10-SB0-D8 -1шт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЭНКОДЕР ASM WS12-2500-420A-L10-SB0-D8 "

    Кол-во: 1

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