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Номер извещения
ГП020150
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт фрагмента стены в осях «Д/27-29» здания кузнечно-прессового цеха № 20, инв. № 60354 расположенного по адресу: 196650, СПб, Колпино, Ижорский завод, б/н, литера ЕД
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 09:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7102
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Igor.Fedorov2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Игорь Николаевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Ремонт фрагмента стены в осях «Д/27-29» здания кузнечно-прессового цеха № 20, инв. № 60354 расположенного по адресу: 196650, СПб, Колпино, Ижорский завод, б/н, литера ЕД
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.10.2020 12:30 GMT +313.10.2020 12:3013.10.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020150Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт фрагмента стены в осях «Д/27-29» здания кузнечно-прессового цеха № 20, инв. № 60354 расположенного по адресу: 196650, СПб, Колпино, Ижорский завод, б/н, литера ЕД Колпино
Дата и время вскрытия заявок
13.10.2020 12:3013.10.2020 12:3013.10.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020150Дата и время вскрытия заявок Ремонт фрагмента стены в осях «Д/27-29» здания кузнечно-прессового цеха № 20, инв. № 60354 расположенного по адресу: 196650, СПб, Колпино, Ижорский завод, б/н, литера ЕД Колпино
Подведение итогов не позднее
30.11.2020 16:3030.11.2020 16:3030.11.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020150Подведение итогов не позднее Ремонт фрагмента стены в осях «Д/27-29» здания кузнечно-прессового цеха № 20, инв. № 60354 расположенного по адресу: 196650, СПб, Колпино, Ижорский завод, б/н, литера ЕД Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.11.202030.11.2020 16:3030.11.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020150Подведение итогов не позднее Ремонт фрагмента стены в осях «Д/27-29» здания кузнечно-прессового цеха № 20, инв. № 60354 расположенного по адресу: 196650, СПб, Колпино, Ижорский завод, б/н, литера ЕД Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт фрагмента стены в осях «Д/27-29» здания кузнечно-прессового цеха № 20, инв. № 60354 расположенного по адресу: 196650, СПб, Колпино, Ижорский завод, б/н, литера ЕД
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
Документация лота
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