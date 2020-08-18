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Номер извещения
32009393387
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка газов производственно-технического назначения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.08.2020 09:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-72-06
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
SadykovaAlbina@npoiskra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Садыкова А. А.
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка газов производственно-технического назначения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 21:59 GMT +318.08.2020 21:5918.08.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009393387Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газов производственно-технического назначения614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 21:5918.08.2020 21:5918.08.2020 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009393387Дата и время вскрытия заявок Поставка газов производственно-технического назначения614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газов производственно-технического назначения
Начальная цена
2 974 909,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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