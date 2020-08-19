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    Главная / Торги / Закупка запасных частей для автомобиля Урал для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Закупка запасных частей для автомобиля Урал для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020153Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для автомобиля Урал для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. ДобрянкаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020153

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей для автомобиля Урал для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.08.2020 09:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение.pdf

    Приложение_2.docx

    Приложение_3.pdf

    Приложение_2-1.docx

    Приложение_2-1-1.docx

    Приложение_2-2.docx

    Техническое_задание.pdf

    ТЗ_Урал.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Пермский инженерно-технический центр Геофизика
    Все закупки и тендеры ПИТЦ Геофизика

    Юридический адрес

    618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3

    Почтовый адрес

    618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3

    Контактный телефон

    3422108062

    Факс

    +7 342 212-14-15

    Адрес электронной почты

    oivanov@usvc.pnsh.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Олег Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Добрянка

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей для автомобиля Урал для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 15:00 GMT +319.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020153Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для автомобиля Урал для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. Добрянка

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2020 15:3019.08.2020 15:3019.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020153Дата и время вскрытия заявок Закупка запасных частей для автомобиля Урал для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. Добрянка

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2020 09:0028.08.2020 09:0028.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020153Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для автомобиля Урал для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. Добрянка

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 09:0028.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020153Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для автомобиля Урал для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. Добрянка

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей для автомобиля Урал для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Пермский инженерно-технический центр Геофизика»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПИТЦ Геофизика
    Все закупки и тендеры ПИТЦ Геофизика

    Адрес местонахождения

    618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект_Договора.doc

    17.08.2020

    Форма_Спецификации.xls

    17.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вилка наружной полуоси (старого образца)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Крестовина малая"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Крестовина большая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Болт карданный с гайкой М14х1,5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Шрус в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Шрус в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Вилка наружной полуоси (Нового образца)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Цапфа поворотная в сборе 12 отв. усиленная втуленная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Редуктор среднего моста 47 зуб"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Буфер передней рессоры"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Амортизатор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Втулка амортизатора (саленблок)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Реактивная тяга верхняя цельнокованная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Реактивная тяга нижняя цельнокованная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Наконечник рулевой трапеции в сборе прав (палец М22)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Наконечник рулевой трапеции в сборе левый (палец М22)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Механизм усилительный в сборе (дв.ЯМЗ,пальцы М22)(АЗ УРАЛ)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Ступица колеса без тормозного барабана"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Гайка"

    Кол-во: 60

    "Позиция 20"

    "Шпилька+гайка колеса (М20х1.5) правая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 21"

    "Полуось передняя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Пружина тормозной колодки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Кран колёсный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Шланг гибкий в сборе (подкачки длинный)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Сальник"

    Кол-во: 60

    "Позиция 26"

    "Шланг гибкий в сборе (тормозной длинный 600 мм.)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Шланг гибкий в сборе (тормозной)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Шланг гидроусилителя руля"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Шланг гидроусилителя руля"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Шланг гидроусилителя руля"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Фланец передний в сборе."

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Вал первичный в сборе."

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Каретка переключения передач."

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Регулятор давления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Фланец задний"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Болт крепления барабана стояночного тормоза."

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "Комплект тормозных трубок (гидравлика 12 шт.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Диск колесный в сб.330-533 (под ОИ-25)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 39"

    "Рессора передняя в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Стремянка передней рессоры"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Шайба полуоси упорная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Элемент фильтрующий воздушный"

    Кол-во: 7

    "Позиция 43"

    "Клин стопорный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Цилиндр пневматический в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Подушка боковой опоры"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Труба приёмная передняя левая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Подушка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Амортизатор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Ушко рессоры в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Ремень"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Фланец привода переднего моста в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Болт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 53"

    "Фланец задний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Подшипник ступицы"

    Кол-во: 12

    "Позиция 55"

    "Подшипник ступицы"

    Кол-во: 12

    "Позиция 56"

    "Сальник"

    Кол-во: 24

    "Позиция 57"

    "Автошина с камерой, ОИ-25 (КАМА) , 10 н.с."

    Кол-во: 22

    "Позиция 58"

    "Болт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Болт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Стремянка ушко"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Рессора задняя в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Стремянка задней рессоры"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Болт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Наконечник в сборе ( палец М22)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "Насос ГУР"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Наконечник в сборе (палец М22)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Ремкомплект рулевого наконечника М22(полный)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 68"

    "Колодка тормоза в сборе"

    Кол-во: 44

    "Позиция 69"

    "Уплотнения вентильного паза"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Автошина модельКФ-105А"

    Кол-во: 12

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