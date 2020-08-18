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Номер извещения
32009393222
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию планов мероприятий по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для объектов (8 ед.) ООО «Самарские коммунальные системы»: НФС-1; НФС-2; Управление, ЦЭВС-1, ЛНС; АТЦ; ББВ; КНС-19; Иловые поля ГОКС; ГОКС» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
11.08.2020 09:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Почтовый адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Контактный телефон
+7 846 334-76-23
Факс
+7 846 336-89-05
Адрес электронной почты
zakupki@samcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тексин Игорь Владимирович
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по разработке и согласованию планов мероприятий по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для объектов (8 ед.) ООО «Самарские коммунальные системы»: НФС-1; НФС-2; Управление, ЦЭВС-1, ЛНС; АТЦ; ББВ; КНС-19; Иловые поля ГОКС; ГОКС»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.08.202028.08.2020 16:0028.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009393222Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке и согласованию планов мероприятий по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для объектов (8 ед.) ООО «Самарские коммунальные системы»: НФС-1; НФС-2; Управление, ЦЭВС-1, ЛНС; АТЦ; ББВ; КНС-19; Иловые поля ГОКС; ГОКС» Самара
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по разработке и согласованию планов мероприятий по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для объектов (8 ед.) ООО «Самарские коммунальные системы»: НФС-1; НФС-2; Управление, ЦЭВС-1, ЛНС; АТЦ; ББВ; КНС-19; Иловые поля ГОКС; ГОКС»
Начальная цена
456 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Отсутствуют
Документация лота
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