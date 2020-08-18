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Номер извещения
ГП020140
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое обследование здания электрокотельной филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 08:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-10-82
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Pavel.Merzlyakov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Мерзляков Павел Витальевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Техническое обследование здания электрокотельной филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 07:00 GMT +318.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020140Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обследование здания электрокотельной филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 07:0018.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020140Дата и время вскрытия заявок Техническое обследование здания электрокотельной филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 07:0030.09.2020 07:0030.09.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020140Подведение итогов не позднее Техническое обследование здания электрокотельной филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»Нерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обследование здания электрокотельной филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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