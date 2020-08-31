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Номер извещения
32009394210
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка уборов головных защитных и средств защиты прочих для нужд ПАО «НПО «Стрела»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
11.08.2020 12:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 43-65-12
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupki@npostrela.net
Ф.И.О. контактного лица
Долматова Екатерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Тула
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка уборов головных защитных и средств защиты прочих
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 10:00 GMT +331.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009394210Дата и время окончания срока приема заявок Поставка уборов головных защитных и средств защиты прочихТула
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.09.2020 23:0008.09.2020 23:0008.09.2020 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009394210Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка уборов головных защитных и средств защиты прочихТула
Дата и время проведения
14.09.2020 10:0014.09.2020 10:0014.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009394210Дата и время проведения Поставка уборов головных защитных и средств защиты прочихТула
Подведение итогов не позднее
14.09.2020 23:0014.09.2020 23:0014.09.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009394210Подведение итогов не позднее Поставка уборов головных защитных и средств защиты прочихТула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка уборов головных защитных и средств защиты прочих
Начальная цена
381 877,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1133.00000
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