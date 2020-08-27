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Номер извещения
ГП020135
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор подрядной организации, способной оказать услугу 10198 «Гидрогеологическое обоснование утилизации воды, технический проект на закачку на 2020-2021гг.» на Зимнем месторождении ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2020-2021гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.08.2020 08:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56
Контактный телефон
+7 3467 37-29-53
Адрес электронной почты
UOZ@hantos.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самуткина Алина Алексеевна
Место рассмотрения заявок
Ханты-Мансийск
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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Гидрогеологическое обоснование использования апт-альб-сеноманского водоносного комплекса для закачки попутных вод и вод,
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 13:00 GMT +327.08.2020 13:0027.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020135Дата и время окончания срока приема заявок Гидрогеологическое обоснование использования апт-альб-сеноманского водоносного комплекса для закачки попутных вод и вод,Ханты-Мансийск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Гидрогеологическое обоснование использования апт-альб-сеноманского водоносного комплекса для закачки попутных вод и вод,
Официальный сайт, на котором размещена документация
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