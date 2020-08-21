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Номер извещения
ГП020168
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка систем взвешивания на мобильные перегружатели и проведение сопутствующих монтажных и пусконаладочных работ согласно техническому заданию для нужд ООО Мечел-Материалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.08.2020 10:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-59-19
Факс
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Адрес электронной почты
NikitaStolyarov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Столяров Никита Артемович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Поставка систем взвешивания на мобильные перегружатели и проведение комплекса сопутствующих работ (монтаж, пусконаладочные работы, поверка, инструктаж, ввод в эксплуатацию) согласно техническому заданию для нужд ООО Мечел-Материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 17:00 GMT +321.08.2020 17:0021.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020168Дата и время окончания срока приема заявок Поставка систем взвешивания на мобильные перегружатели и проведение комплекса сопутствующих работ (монтаж, пусконаладочные работы, поверка, инструктаж, ввод в эксплуатацию) согласно техническому заданию для нужд ООО Мечел-МатериалыЧелябинск
Подведение итогов не позднее
24.09.2020 17:0024.09.2020 17:0024.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020168Подведение итогов не позднее Поставка систем взвешивания на мобильные перегружатели и проведение комплекса сопутствующих работ (монтаж, пусконаладочные работы, поверка, инструктаж, ввод в эксплуатацию) согласно техническому заданию для нужд ООО Мечел-МатериалыЧелябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.09.202024.09.2020 17:0024.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020168Подведение итогов не позднее Поставка систем взвешивания на мобильные перегружатели и проведение комплекса сопутствующих работ (монтаж, пусконаладочные работы, поверка, инструктаж, ввод в эксплуатацию) согласно техническому заданию для нужд ООО Мечел-МатериалыЧелябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка систем взвешивания на мобильные перегружатели и проведение комплекса сопутствующих работ (монтаж, пусконаладочные работы, поверка, инструктаж, ввод в эксплуатацию) согласно техническому заданию для нужд ООО Мечел-Материалы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Материалы
Все закупки и тендеры Мечел-Материалы
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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