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    Главная / Торги / Приобретение статоров

    Приобретение статоров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2020 21:0001.09.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020133Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение статоров с шаблонной (шинной) обмоткойПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020133

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2438

    Наименование закупки

    Приобретение статоров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.08.2020 08:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП020133_second_parts_protocol.rtf

    исх_2438_от_11.08.20.pdf

    Приложение_1_к_извещению_Заявка_на_участие.docx

    Приложение_2.1.1._анкета.docx

    Приложение_1.2.xlsx

    Приложение_2.1._согласие_с_договором.docx

    Приложение_2.2._предложения_по_условиям_договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ
    Все закупки и тендеры НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ

    Юридический адрес

    618703, Российская Федерация, Пермский край, Добрянка, Полазна, Трухина, 83

    Почтовый адрес

    614000, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 20

    Контактный телефон

    +7 342 215-50-29 доб. 3517

    Факс

    +7 342 215-51-62

    Адрес электронной почты

    Lenkov.V@adrilling.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ленков Виктор Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение статоров с шаблонной (шинной) обмоткой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2020 21:00 GMT +301.09.2020 21:0001.09.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020133Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение статоров с шаблонной (шинной) обмоткойПермь

    Подведение итогов не позднее

    01.10.2020 21:0001.10.2020 21:0001.10.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020133Подведение итогов не позднее Приобретение статоров с шаблонной (шинной) обмоткойПермь

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    01.10.202001.10.2020 21:0001.10.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020133Подведение итогов не позднее Приобретение статоров с шаблонной (шинной) обмоткойПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение статоров с шаблонной (шинной) обмоткой

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ
    Все закупки и тендеры НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ

    Адрес местонахождения

    618703, Российская Федерация, Пермский край, Добрянка, Полазна, Трухина, 83

    614000, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/747264/name/5f7ac2b73f40d7.00444276

    05.10.2020

    Заявка на участие

    01.09.2020

    информация о согласовании / не согласии с условиями договора

    01.09.2020

    анкета претендента

    01.09.2020

    форма ценового предложения

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Статор с шаблонной (шинной) обмоткой электродвигателя ВСП Ward Leonard"

    Кол-во: 4

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