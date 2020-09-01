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Номер извещения
ГП020133
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение статоров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.08.2020 08:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
618703, Российская Федерация, Пермский край, Добрянка, Полазна, Трухина, 83
Почтовый адрес
614000, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 20
Контактный телефон
+7 342 215-50-29 доб. 3517
Факс
+7 342 215-51-62
Адрес электронной почты
Lenkov.V@adrilling.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ленков Виктор Александрович
Место рассмотрения предложений
Пермь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение статоров с шаблонной (шинной) обмоткой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2020 21:00 GMT +301.09.2020 21:0001.09.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020133Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение статоров с шаблонной (шинной) обмоткойПермь
Подведение итогов не позднее
01.10.2020 21:0001.10.2020 21:0001.10.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020133Подведение итогов не позднее Приобретение статоров с шаблонной (шинной) обмоткойПермь
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение статоров с шаблонной (шинной) обмоткой
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ
Все закупки и тендеры НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ
Адрес местонахождения
618703, Российская Федерация, Пермский край, Добрянка, Полазна, Трухина, 83
614000, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 20
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 4
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