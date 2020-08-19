Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ в рамках исполнения обязательств по договорам технологического присоединения к электрическим сетям (Блок 22, Блок 23). (АмКС-088-20).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009392990 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ в рамках исполнения обязательств по договорам технологического присоединения к электрическим сетям (Блок 22, Блок 23). (АмКС-088-20). Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Все закупки и тендеры АКС Юридический адрес 675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73 Почтовый адрес 675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73 Контактный телефон +41 62 494 45 51 доб. 453 Факс {} Адрес электронной почты o.shalohova@amurcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Шалохова Ольга Викторовна Место рассмотрения предложений Благовещенск Закупки и тендеры Амурская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru