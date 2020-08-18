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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009392853
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка питьевой бутилированной воды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
11.08.2020 06:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644024, Российская Федерация, Омская область, Омск, Декабристов, 45, пом. 19
Почтовый адрес
644024, Российская Федерация, Омская область, Омск, Декабристов, 45, пом. 19
Контактный телефон
+7 3812 35-25-37
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@magnit-tko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Онкурова Екатерина Николаевна
Место рассмотрения предложений
644024, Омская область, г. Омск, ул. Декабристов, д. 45, корп. 1, пом. 19
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка питьевой бутилированной воды
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой бутилированной воды
Начальная цена
227 835,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
644024, Российская Федерация, Омская область, Омск, Декабристов, 45, пом. 19
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1048.00000
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