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Наименование процедуры
Реализация ДВС
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Оренбургская область ,г.Бузулук ул. Промышленная д.3
Номер извещения
ГП020436
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Предмет договора
Реализация ДВС зав. №TLD00759
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-08-2020 09:04 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Наименование оборудования Caterpillar, Марка- С-32, наработка 5400ч., статус ДВС- разобран. Необходимость дополнительного ремонта: провести восстановительный ремонт, отсутствует навесное оборудование.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Контактный телефон
+7 932 530-05-20
Адрес электронной почты
ekaterina.poznakhareva@pevete.com
Ф.И.О. контактного лица
Познахарёва Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Аваряскина Ольга
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Ekaterina.Poznakhareva@pewete.com
Телефон продавца/инициатора
+7 932 530-05-20
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Наилучшая цена
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласие с проектом договора
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация ДВС
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Бузулук ул. Промышленная 3
Номер извещения
ГП020436
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Предмет договора
Реализация : ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ CUMMINS QST30-G4, ДИЗЕЛЬНЫЙ,V-ОБРАЗНЫЙ Зав. или сер. номер 37243940
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-08-2020 09:04 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Наименование оборудования Cummins, марка QST-30 , наработка 29498 ч. Статус ДВС разобран. Необходимо провести капитальный ремонт.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Контактный телефон
+7 932 530-05-20
Адрес электронной почты
ekaterina.poznakhareva@pevete.com
Ф.И.О. контактного лица
Познахарёва Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Аваряскина Ольга
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Ekaterina.Poznakhareva@pewete.com
Телефон продавца/инициатора
+7 932 530-05-20
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Наилучшая цена
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласие с проектом договора
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация ДВС
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Бузулук ул. Промышленная 3
Номер извещения
ГП020436
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Предмет договора
Реализация : ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ CUMMINS QST30-G4, ДИЗЕЛЬНЫЙ,V-ОБРАЗНЫЙ Зав. или сер. номер 37242899
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-08-2020 09:04 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Наименование оборудования Cummins, марка QST-30 , наработка 49048 ч. Статус ДВС исправлен. Необходимо провести капитальный ремонт.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Контактный телефон
+7 932 530-05-20
Адрес электронной почты
ekaterina.poznakhareva@pevete.com
Ф.И.О. контактного лица
Познахарёва Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Аваряскина Ольга
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Ekaterina.Poznakhareva@pewete.com
Телефон продавца/инициатора
+7 932 530-05-20
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Наилучшая цена
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласие с проектом договора
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация ДВС
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Бузулук ул. Промышленная 3
Номер извещения
ГП020436
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Предмет договора
Реализация: ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ CUMMINS QST30-G4, ДИЗЕЛЬНЫЙ,V-ОБРАЗНЫЙ Зав. или сер. номер 25402004
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-08-2020 09:04 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Наименование оборудования Cummins, марка VTA-28 , наработка 14811 ч. Статус ДВС не исправлен. Необходимо провести капитальный ремонт, заклинивание коленчатого вала.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Контактный телефон
+7 932 530-05-20
Адрес электронной почты
ekaterina.poznakhareva@pevete.com
Ф.И.О. контактного лица
Познахарёва Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Аваряскина Ольга
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Ekaterina.Poznakhareva@pewete.com
Телефон продавца/инициатора
+7 932 530-05-20
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Наилучшая цена
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласие с проектом договора
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация ДВС
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Бузулук ул. Промышленная 3
Номер извещения
ГП020436
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Предмет договора
Реализация: ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ CUMMINS QST30-G4, ДИЗЕЛЬНЫЙ,V-ОБРАЗНЫЙ Зав. или сер. номер 25400139
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-08-2020 09:04 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Наименование оборудования Cummins, марка VTA-28 , наработка 12362 ч. Статус ДВС не исправлен. Необходимо провести капитальный ремонт, поступление охлаждающей жидкости а моторное масло. Отсутствует турбокомпрессор, водяная помпа и вентилятор охлаждения
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Контактный телефон
+7 932 530-05-20
Адрес электронной почты
ekaterina.poznakhareva@pevete.com
Ф.И.О. контактного лица
Познахарёва Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Аваряскина Ольга
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Ekaterina.Poznakhareva@pewete.com
Телефон продавца/инициатора
+7 932 530-05-20
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Наилучшая цена
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласие с проектом договора
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация ДВС
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Бузулук ул. Промышленная 3
Номер извещения
ГП020436
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Предмет договора
Реализация: ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ CUMMINS QST30-G4, ДИЗЕЛЬНЫЙ,V-ОБРАЗНЫЙ Зав. или сер. номер 25397021
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-08-2020 09:04 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Наименование оборудования Cummins, марка VTA-28 , наработка 13602 ч. Статус ДВС не исправлен. Необходимо провести капитальный ремонт головок блока цилиндров, дефектовку цилиндро-поршневой группы. Поступление охлаждающей жидкости в моторное масло. Заклинивание коленвала.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Контактный телефон
+7 932 530-05-20
Адрес электронной почты
ekaterina.poznakhareva@pevete.com
Ф.И.О. контактного лица
Познахарёва Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Аваряскина Ольга
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Ekaterina.Poznakhareva@pewete.com
Телефон продавца/инициатора
+7 932 530-05-20
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Наилучшая цена
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласие с проектом договора
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация ДВС
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Бузулук ул. Промышленная 3
Номер извещения
ГП020436
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Предмет договора
Реализация: ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ CUMMINS QST30-G4, ДИЗЕЛЬНЫЙ,V-ОБРАЗНЫЙ Зав. или сер. номер 25398654
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-08-2020 09:04 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Наименование оборудования Cummins, марка VTA-28 , наработка 12511 ч. Статус ДВС не исправлен. Необходимо провести капитальный ремонт головок блока цилиндров, дефектовку цилиндро-поршневой группы.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Контактный телефон
+7 932 530-05-20
Адрес электронной почты
ekaterina.poznakhareva@pevete.com
Ф.И.О. контактного лица
Познахарёва Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Аваряскина Ольга
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Ekaterina.Poznakhareva@pewete.com
Телефон продавца/инициатора
+7 932 530-05-20
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Наилучшая цена
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласие с проектом договора
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация ДВС
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Бузулук ул. Промышленная 3
Номер извещения
ГП020436
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Предмет договора
Реализация: ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ CUMMINS QST30-G4, ДИЗЕЛЬНЫЙ,V-ОБРАЗНЫЙ Зав. или сер. номер 25402005
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-08-2020 09:04 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Наименование оборудования Cummins, марка VTA-28 , наработка 11247 ч. Статус ДВС не исправлен. Необходимо провести капитальный ремонт головок блока цилиндров, дефектовку цилиндро-поршневой группы. Поступление охлаждающей жидкости в моторное масло.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Контактный телефон
+7 932 530-05-20
Адрес электронной почты
ekaterina.poznakhareva@pevete.com
Ф.И.О. контактного лица
Познахарёва Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Аваряскина Ольга
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Ekaterina.Poznakhareva@pewete.com
Телефон продавца/инициатора
+7 932 530-05-20
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Наилучшая цена
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласие с проектом договора
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация ДВС
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Бузулук ул. Промышленная 3
Номер извещения
ГП020436
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Предмет договора
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ CUMMINS QST30-G4, ДИЗЕЛЬНЫЙ,V-ОБРАЗНЫЙ Зав. или сер. номер 25397020
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-08-2020 09:04 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Наименование оборудования Cummins, марка VTA-28 , наработка 13335ч. Статус ДВС не исправлен. Необходимо провести капитальный ремонт головок блока цилиндров, дефектовку цилиндро-поршневой группы. Поступление охлаждающей жидкости в моторное масло
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Контактный телефон
+7 932 530-05-20
Адрес электронной почты
ekaterina.poznakhareva@pevete.com
Ф.И.О. контактного лица
Познахарёва Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Аваряскина Ольга
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Ekaterina.Poznakhareva@pewete.com
Телефон продавца/инициатора
+7 932 530-05-20
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Наилучшая цена
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласие с проектом договора
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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