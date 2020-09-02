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    Главная / Торги / Реализация ДВС

    Реализация ДВС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2020 14:0002.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020436Дата и время окончания срока приема заявок Реализация: ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ CUMMINS QST30-G4, ДИЗЕЛЬНЫЙ,V-ОБРАЗНЫЙ Зав. или сер. номер 25398654МоскваПечать
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    Лот 9

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация ДВС

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Оренбургская область ,г.Бузулук ул. Промышленная д.3

    Номер извещения

    ГП020436

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Предмет договора

    Реализация ДВС зав. №TLD00759

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    13-08-2020 09:04 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Форма_Договор_купли-продажи_(реализация)_-_самовывоз_+_100__предоплата_итог.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Наименование оборудования Caterpillar, Марка- С-32, наработка 5400ч., статус ДВС- разобран. Необходимость дополнительного ремонта: провести восстановительный ремонт, отсутствует навесное оборудование.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 932 530-05-20

    Адрес электронной почты

    ekaterina.poznakhareva@pevete.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Познахарёва Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Аваряскина Ольга

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Ekaterina.Poznakhareva@pewete.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 932 530-05-20

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Наилучшая цена

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласие с проектом договора

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация ДВС

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Бузулук ул. Промышленная 3

    Номер извещения

    ГП020436

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Предмет договора

    Реализация : ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ CUMMINS QST30-G4, ДИЗЕЛЬНЫЙ,V-ОБРАЗНЫЙ Зав. или сер. номер 37243940

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    13-08-2020 09:04 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Форма_Договор_купли-продажи_(реализация)_-_самовывоз_+_100__предоплата_итог.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Наименование оборудования Cummins, марка QST-30 , наработка 29498 ч. Статус ДВС разобран. Необходимо провести капитальный ремонт.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 932 530-05-20

    Адрес электронной почты

    ekaterina.poznakhareva@pevete.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Познахарёва Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Аваряскина Ольга

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Ekaterina.Poznakhareva@pewete.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 932 530-05-20

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Наилучшая цена

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласие с проектом договора

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация ДВС

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Бузулук ул. Промышленная 3

    Номер извещения

    ГП020436

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Предмет договора

    Реализация : ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ CUMMINS QST30-G4, ДИЗЕЛЬНЫЙ,V-ОБРАЗНЫЙ Зав. или сер. номер 37242899

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    13-08-2020 09:04 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Форма_Договор_купли-продажи_(реализация)_-_самовывоз_+_100__предоплата_итог.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Наименование оборудования Cummins, марка QST-30 , наработка 49048 ч. Статус ДВС исправлен. Необходимо провести капитальный ремонт.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 932 530-05-20

    Адрес электронной почты

    ekaterina.poznakhareva@pevete.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Познахарёва Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Аваряскина Ольга

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Ekaterina.Poznakhareva@pewete.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 932 530-05-20

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Наилучшая цена

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласие с проектом договора

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация ДВС

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Бузулук ул. Промышленная 3

    Номер извещения

    ГП020436

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Предмет договора

    Реализация: ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ CUMMINS QST30-G4, ДИЗЕЛЬНЫЙ,V-ОБРАЗНЫЙ Зав. или сер. номер 25402004

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    13-08-2020 09:04 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Форма_Договор_купли-продажи_(реализация)_-_самовывоз_+_100__предоплата_итог.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Наименование оборудования Cummins, марка VTA-28 , наработка 14811 ч. Статус ДВС не исправлен. Необходимо провести капитальный ремонт, заклинивание коленчатого вала.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 932 530-05-20

    Адрес электронной почты

    ekaterina.poznakhareva@pevete.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Познахарёва Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Аваряскина Ольга

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Ekaterina.Poznakhareva@pewete.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 932 530-05-20

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Наилучшая цена

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласие с проектом договора

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация ДВС

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Бузулук ул. Промышленная 3

    Номер извещения

    ГП020436

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Предмет договора

    Реализация: ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ CUMMINS QST30-G4, ДИЗЕЛЬНЫЙ,V-ОБРАЗНЫЙ Зав. или сер. номер 25400139

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    13-08-2020 09:04 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Форма_Договор_купли-продажи_(реализация)_-_самовывоз_+_100__предоплата_итог.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Наименование оборудования Cummins, марка VTA-28 , наработка 12362 ч. Статус ДВС не исправлен. Необходимо провести капитальный ремонт, поступление охлаждающей жидкости а моторное масло. Отсутствует турбокомпрессор, водяная помпа и вентилятор охлаждения

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 932 530-05-20

    Адрес электронной почты

    ekaterina.poznakhareva@pevete.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Познахарёва Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Аваряскина Ольга

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Ekaterina.Poznakhareva@pewete.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 932 530-05-20

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Наилучшая цена

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласие с проектом договора

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация ДВС

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Бузулук ул. Промышленная 3

    Номер извещения

    ГП020436

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Предмет договора

    Реализация: ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ CUMMINS QST30-G4, ДИЗЕЛЬНЫЙ,V-ОБРАЗНЫЙ Зав. или сер. номер 25397021

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    13-08-2020 09:04 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Форма_Договор_купли-продажи_(реализация)_-_самовывоз_+_100__предоплата_итог.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Наименование оборудования Cummins, марка VTA-28 , наработка 13602 ч. Статус ДВС не исправлен. Необходимо провести капитальный ремонт головок блока цилиндров, дефектовку цилиндро-поршневой группы. Поступление охлаждающей жидкости в моторное масло. Заклинивание коленвала.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 932 530-05-20

    Адрес электронной почты

    ekaterina.poznakhareva@pevete.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Познахарёва Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Аваряскина Ольга

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Ekaterina.Poznakhareva@pewete.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 932 530-05-20

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Наилучшая цена

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласие с проектом договора

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация ДВС

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Бузулук ул. Промышленная 3

    Номер извещения

    ГП020436

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Предмет договора

    Реализация: ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ CUMMINS QST30-G4, ДИЗЕЛЬНЫЙ,V-ОБРАЗНЫЙ Зав. или сер. номер 25398654

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    13-08-2020 09:04 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Форма_Договор_купли-продажи_(реализация)_-_самовывоз_+_100__предоплата_итог.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Наименование оборудования Cummins, марка VTA-28 , наработка 12511 ч. Статус ДВС не исправлен. Необходимо провести капитальный ремонт головок блока цилиндров, дефектовку цилиндро-поршневой группы.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 932 530-05-20

    Адрес электронной почты

    ekaterina.poznakhareva@pevete.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Познахарёва Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Аваряскина Ольга

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Ekaterina.Poznakhareva@pewete.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 932 530-05-20

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Наилучшая цена

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласие с проектом договора

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация ДВС

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Бузулук ул. Промышленная 3

    Номер извещения

    ГП020436

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Предмет договора

    Реализация: ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ CUMMINS QST30-G4, ДИЗЕЛЬНЫЙ,V-ОБРАЗНЫЙ Зав. или сер. номер 25402005

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    13-08-2020 09:04 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Форма_Договор_купли-продажи_(реализация)_-_самовывоз_+_100__предоплата_итог.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Наименование оборудования Cummins, марка VTA-28 , наработка 11247 ч. Статус ДВС не исправлен. Необходимо провести капитальный ремонт головок блока цилиндров, дефектовку цилиндро-поршневой группы. Поступление охлаждающей жидкости в моторное масло.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 932 530-05-20

    Адрес электронной почты

    ekaterina.poznakhareva@pevete.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Познахарёва Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Аваряскина Ольга

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Ekaterina.Poznakhareva@pewete.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 932 530-05-20

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Наилучшая цена

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласие с проектом договора

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация ДВС

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Бузулук ул. Промышленная 3

    Номер извещения

    ГП020436

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Предмет договора

    ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ CUMMINS QST30-G4, ДИЗЕЛЬНЫЙ,V-ОБРАЗНЫЙ Зав. или сер. номер 25397020

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    13-08-2020 09:04 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Форма_Договор_купли-продажи_(реализация)_-_самовывоз_+_100__предоплата_итог.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Наименование оборудования Cummins, марка VTA-28 , наработка 13335ч. Статус ДВС не исправлен. Необходимо провести капитальный ремонт головок блока цилиндров, дефектовку цилиндро-поршневой группы. Поступление охлаждающей жидкости в моторное масло

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 932 530-05-20

    Адрес электронной почты

    ekaterina.poznakhareva@pevete.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Познахарёва Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Аваряскина Ольга

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Ekaterina.Poznakhareva@pewete.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 932 530-05-20

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Наилучшая цена

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласие с проектом договора

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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