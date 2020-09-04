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    Главная / Торги / Выполнение работ по прокладке трубопровода ПЭ100 SDR 11 Д63 методом ГНБ до здания управления для ПАО "ЮК ГРЭС".

    Выполнение работ по прокладке трубопровода ПЭ100 SDR 11 Д63 методом ГНБ до здания управления для ПАО "ЮК ГРЭС".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009392918Дата и время окончания срока приема заявок Прокладка труборовода ПЭ 100SDR11Д63 мм холодного водоснабжения методом ГНБКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009392918

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ЮКГРЭС/0164

    Наименование закупки

    Выполнение работ по прокладке трубопровода ПЭ100 SDR 11 Д63 методом ГНБ до здания управления для ПАО "ЮК ГРЭС".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.08.2020 07:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№571_прокладка_трубопровода_методом_ГНБ.pdf

    Внесение_изменений.docx

    Перечень_Внесенных_изменений_(2).doc

    ЗД_ЗКП.docx

    Договор_с_приложениями.zip

    Приложение_к_ЗД_Тех._Задание.docx

    Перечень_Внесенных_изменений.doc

    Перечень_Внесенных_изменений.doc

    Перечень_Внесенных_изменений.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-13

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    Olga.Slepukha@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Слепуха Ольга Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Прокладка труборовода ПЭ 100SDR11Д63 мм холодного водоснабжения методом ГНБ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.09.2020 12:00 GMT +304.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009392918Дата и время окончания срока приема заявок Прокладка труборовода ПЭ 100SDR11Д63 мм холодного водоснабжения методом ГНБКалтан

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2020 13:0025.09.2020 13:0025.09.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009392918Подведение итогов не позднее Прокладка труборовода ПЭ 100SDR11Д63 мм холодного водоснабжения методом ГНБКалтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.202025.09.2020 13:0025.09.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009392918Подведение итогов не позднее Прокладка труборовода ПЭ 100SDR11Д63 мм холодного водоснабжения методом ГНБКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прокладка труборовода ПЭ 100SDR11Д63 мм холодного водоснабжения методом ГНБ

    Начальная цена

    611 600,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/734073/name/5f62be82139c55.93773884

    17.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка труборовода ПЭ 100SDR11Д63 мм холодного водоснабжения методом ГНБ"

    Кол-во: 1.00000

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