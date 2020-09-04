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Номер извещения
32009392918
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по прокладке трубопровода ПЭ100 SDR 11 Д63 методом ГНБ до здания управления для ПАО "ЮК ГРЭС".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.08.2020 07:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-13
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
Olga.Slepukha@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Слепуха Ольга Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Калтан
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Прокладка труборовода ПЭ 100SDR11Д63 мм холодного водоснабжения методом ГНБ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2020 12:00 GMT +304.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009392918Дата и время окончания срока приема заявок Прокладка труборовода ПЭ 100SDR11Д63 мм холодного водоснабжения методом ГНБКалтан
Подведение итогов не позднее
25.09.2020 13:0025.09.2020 13:0025.09.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009392918Подведение итогов не позднее Прокладка труборовода ПЭ 100SDR11Д63 мм холодного водоснабжения методом ГНБКалтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прокладка труборовода ПЭ 100SDR11Д63 мм холодного водоснабжения методом ГНБ
Начальная цена
611 600,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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