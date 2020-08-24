Техническое обслуживание ливневой канализации Спортивного комплекса «Хок-кейный город».

Лот 1

Объем и содержание работ Изъятие отработанных фильтрующих материалов (уголь активированный, син-тепон) в несъемных дождеприемных колодцах ручным способом. Работы по устройству технологических отверстий в пластиковых дождеприемных колодцах с целью промывки дождеприемных колодцев гидродинамическим способом с применением машины-илососа. Закупка и доставка фильтрующего материала (синтепон), решетчатого пластикового материала для армирования дна дожде-приемных пластиковых колодцев. Армирование дна пластиковым решетчатым профилем, загрузка вручную слоев фильтрующего материала в дождеприемные колодцы. Вывоз отходов с площадки на специализированные предприятия с це-лью обезвреживания/утилизации, с предоставлением актов приема-передачи отходов Заказчику. Техническое обслуживание сетей ливневой канализации осуществляется гидро-динамическим способом. При производстве работ обеспечить покрытие дорожного полотна от пролива ГСМ и загрязнений. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производ-ственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологи-ческого транспорта.