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Номер извещения
ГП020120
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое обслуживание ливневой канализации Спортивного комплекса «Хок-кейный город».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 01:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н
Почтовый адрес
193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н
Контактный телефон
+7 921 876-60-66
Факс
+7 812 960-15-82
Адрес электронной почты
i.khramtsov@ska.ru
Ф.И.О. контактного лица
Храмцов Илья Петрович
Место рассмотрения предложений
Петроградский
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Объем и содержание работ Изъятие отработанных фильтрующих материалов (уголь активированный, син-тепон) в несъемных дождеприемных колодцах ручным способом. Работы по устройству технологических отверстий в пластиковых дождеприемных колодцах с целью промывки дождеприемных колодцев гидродинамическим способом с применением машины-илососа. Закупка и доставка фильтрующего материала (синтепон), решетчатого пластикового материала для армирования дна дожде-приемных пластиковых колодцев. Армирование дна пластиковым решетчатым профилем, загрузка вручную слоев фильтрующего материала в дождеприемные колодцы. Вывоз отходов с площадки на специализированные предприятия с це-лью обезвреживания/утилизации, с предоставлением актов приема-передачи отходов Заказчику. Техническое обслуживание сетей ливневой канализации осуществляется гидро-динамическим способом. При производстве работ обеспечить покрытие дорожного полотна от пролива ГСМ и загрязнений. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производ-ственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологи-ческого транспорта.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 11:00 GMT +324.08.2020 11:0024.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020120Дата и время окончания срока приема заявок Объем и содержание работ Изъятие отработанных фильтрующих материалов (уголь активированный, син-тепон) в несъемных дождеприемных колодцах ручным способом. Работы по устройству технологических отверстий в пластиковых дождеприемных колодцах с целью промывки дождеприемных колодцев гидродинамическим способом с применением машины-илососа. Закупка и доставка фильтрующего материала (синтепон), решетчатого пластикового материала для армирования дна дожде-приемных пластиковых колодцев. Армирование дна пластиковым решетчатым профилем, загрузка вручную слоев фильтрующего материала в дождеприемные колодцы. Вывоз отходов с площадки на специализированные предприятия с це-лью обезвреживания/утилизации, с предоставлением актов приема-передачи отходов Заказчику. Техническое обслуживание сетей ливневой канализации осуществляется гидро-динамическим способом. При производстве работ обеспечить покрытие дорожного полотна от пролива ГСМ и загрязнений. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производ-ственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологи-ческого транспорта. Петроградский
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 11:0024.08.2020 11:0024.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020120Дата и время вскрытия заявок Объем и содержание работ Изъятие отработанных фильтрующих материалов (уголь активированный, син-тепон) в несъемных дождеприемных колодцах ручным способом. Работы по устройству технологических отверстий в пластиковых дождеприемных колодцах с целью промывки дождеприемных колодцев гидродинамическим способом с применением машины-илососа. Закупка и доставка фильтрующего материала (синтепон), решетчатого пластикового материала для армирования дна дожде-приемных пластиковых колодцев. Армирование дна пластиковым решетчатым профилем, загрузка вручную слоев фильтрующего материала в дождеприемные колодцы. Вывоз отходов с площадки на специализированные предприятия с це-лью обезвреживания/утилизации, с предоставлением актов приема-передачи отходов Заказчику. Техническое обслуживание сетей ливневой канализации осуществляется гидро-динамическим способом. При производстве работ обеспечить покрытие дорожного полотна от пролива ГСМ и загрязнений. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производ-ственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологи-ческого транспорта. Петроградский
Подведение итогов не позднее
01.09.2020 11:0001.09.2020 11:0001.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020120Подведение итогов не позднее Объем и содержание работ Изъятие отработанных фильтрующих материалов (уголь активированный, син-тепон) в несъемных дождеприемных колодцах ручным способом. Работы по устройству технологических отверстий в пластиковых дождеприемных колодцах с целью промывки дождеприемных колодцев гидродинамическим способом с применением машины-илососа. Закупка и доставка фильтрующего материала (синтепон), решетчатого пластикового материала для армирования дна дожде-приемных пластиковых колодцев. Армирование дна пластиковым решетчатым профилем, загрузка вручную слоев фильтрующего материала в дождеприемные колодцы. Вывоз отходов с площадки на специализированные предприятия с це-лью обезвреживания/утилизации, с предоставлением актов приема-передачи отходов Заказчику. Техническое обслуживание сетей ливневой канализации осуществляется гидро-динамическим способом. При производстве работ обеспечить покрытие дорожного полотна от пролива ГСМ и загрязнений. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производ-ственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологи-ческого транспорта. Петроградский
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
01.09.202001.09.2020 11:0001.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020120Подведение итогов не позднее Объем и содержание работ Изъятие отработанных фильтрующих материалов (уголь активированный, син-тепон) в несъемных дождеприемных колодцах ручным способом. Работы по устройству технологических отверстий в пластиковых дождеприемных колодцах с целью промывки дождеприемных колодцев гидродинамическим способом с применением машины-илососа. Закупка и доставка фильтрующего материала (синтепон), решетчатого пластикового материала для армирования дна дожде-приемных пластиковых колодцев. Армирование дна пластиковым решетчатым профилем, загрузка вручную слоев фильтрующего материала в дождеприемные колодцы. Вывоз отходов с площадки на специализированные предприятия с це-лью обезвреживания/утилизации, с предоставлением актов приема-передачи отходов Заказчику. Техническое обслуживание сетей ливневой канализации осуществляется гидро-динамическим способом. При производстве работ обеспечить покрытие дорожного полотна от пролива ГСМ и загрязнений. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производ-ственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологи-ческого транспорта. Петроградский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Объем и содержание работ Изъятие отработанных фильтрующих материалов (уголь активированный, син-тепон) в несъемных дождеприемных колодцах ручным способом. Работы по устройству технологических отверстий в пластиковых дождеприемных колодцах с целью промывки дождеприемных колодцев гидродинамическим способом с применением машины-илососа. Закупка и доставка фильтрующего материала (синтепон), решетчатого пластикового материала для армирования дна дожде-приемных пластиковых колодцев. Армирование дна пластиковым решетчатым профилем, загрузка вручную слоев фильтрующего материала в дождеприемные колодцы. Вывоз отходов с площадки на специализированные предприятия с це-лью обезвреживания/утилизации, с предоставлением актов приема-передачи отходов Заказчику. Техническое обслуживание сетей ливневой канализации осуществляется гидро-динамическим способом. При производстве работ обеспечить покрытие дорожного полотна от пролива ГСМ и загрязнений. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производ-ственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологи-ческого транспорта.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
Все закупки и тендеры ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
Адрес местонахождения
193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 1.58
Кол-во: 0.79
Кол-во: 0.9
Кол-во: 0.1
Кол-во: 13
Кол-во: 400
Кол-во: 15
Кол-во: 2
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