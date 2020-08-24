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    Главная / Торги / Техническое обслуживание ливневой канализации Спортивного комплекса «Хок-кейный город».

    Техническое обслуживание ливневой канализации Спортивного комплекса «Хок-кейный город».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 11:0024.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020120Дата и время окончания срока приема заявок Объем и содержание работ Изъятие отработанных фильтрующих материалов (уголь активированный, син-тепон) в несъемных дождеприемных колодцах ручным способом. Работы по устройству технологических отверстий в пластиковых дождеприемных колодцах с целью промывки дождеприемных колодцев гидродинамическим способом с применением машины-илососа. Закупка и доставка фильтрующего материала (синтепон), решетчатого пластикового материала для армирования дна дожде-приемных пластиковых колодцев. Армирование дна пластиковым решетчатым профилем, загрузка вручную слоев фильтрующего материала в дождеприемные колодцы. Вывоз отходов с площадки на специализированные предприятия с це-лью обезвреживания/утилизации, с предоставлением актов приема-передачи отходов Заказчику. Техническое обслуживание сетей ливневой канализации осуществляется гидро-динамическим способом. При производстве работ обеспечить покрытие дорожного полотна от пролива ГСМ и загрязнений. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производ-ственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологи-ческого транспорта. ПетроградскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020120

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание ливневой канализации Спортивного комплекса «Хок-кейный город».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.08.2020 01:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_ливневка_10.08.2020.docx

    Левневка_итог.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
    Все закупки и тендеры ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА

    Юридический адрес

    193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н

    Почтовый адрес

    193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н

    Контактный телефон

    +7 921 876-60-66

    Факс

    +7 812 960-15-82

    Адрес электронной почты

    i.khramtsov@ska.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Храмцов Илья Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Петроградский

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Объем и содержание работ Изъятие отработанных фильтрующих материалов (уголь активированный, син-тепон) в несъемных дождеприемных колодцах ручным способом. Работы по устройству технологических отверстий в пластиковых дождеприемных колодцах с целью промывки дождеприемных колодцев гидродинамическим способом с применением машины-илососа. Закупка и доставка фильтрующего материала (синтепон), решетчатого пластикового материала для армирования дна дожде-приемных пластиковых колодцев. Армирование дна пластиковым решетчатым профилем, загрузка вручную слоев фильтрующего материала в дождеприемные колодцы. Вывоз отходов с площадки на специализированные предприятия с це-лью обезвреживания/утилизации, с предоставлением актов приема-передачи отходов Заказчику. Техническое обслуживание сетей ливневой канализации осуществляется гидро-динамическим способом. При производстве работ обеспечить покрытие дорожного полотна от пролива ГСМ и загрязнений. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производ-ственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологи-ческого транспорта.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 11:00 GMT +324.08.2020 11:0024.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020120Дата и время окончания срока приема заявок Объем и содержание работ Изъятие отработанных фильтрующих материалов (уголь активированный, син-тепон) в несъемных дождеприемных колодцах ручным способом. Работы по устройству технологических отверстий в пластиковых дождеприемных колодцах с целью промывки дождеприемных колодцев гидродинамическим способом с применением машины-илососа. Закупка и доставка фильтрующего материала (синтепон), решетчатого пластикового материала для армирования дна дожде-приемных пластиковых колодцев. Армирование дна пластиковым решетчатым профилем, загрузка вручную слоев фильтрующего материала в дождеприемные колодцы. Вывоз отходов с площадки на специализированные предприятия с це-лью обезвреживания/утилизации, с предоставлением актов приема-передачи отходов Заказчику. Техническое обслуживание сетей ливневой канализации осуществляется гидро-динамическим способом. При производстве работ обеспечить покрытие дорожного полотна от пролива ГСМ и загрязнений. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производ-ственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологи-ческого транспорта. Петроградский

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 11:0024.08.2020 11:0024.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020120Дата и время вскрытия заявок Объем и содержание работ Изъятие отработанных фильтрующих материалов (уголь активированный, син-тепон) в несъемных дождеприемных колодцах ручным способом. Работы по устройству технологических отверстий в пластиковых дождеприемных колодцах с целью промывки дождеприемных колодцев гидродинамическим способом с применением машины-илососа. Закупка и доставка фильтрующего материала (синтепон), решетчатого пластикового материала для армирования дна дожде-приемных пластиковых колодцев. Армирование дна пластиковым решетчатым профилем, загрузка вручную слоев фильтрующего материала в дождеприемные колодцы. Вывоз отходов с площадки на специализированные предприятия с це-лью обезвреживания/утилизации, с предоставлением актов приема-передачи отходов Заказчику. Техническое обслуживание сетей ливневой канализации осуществляется гидро-динамическим способом. При производстве работ обеспечить покрытие дорожного полотна от пролива ГСМ и загрязнений. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производ-ственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологи-ческого транспорта. Петроградский

    Подведение итогов не позднее

    01.09.2020 11:0001.09.2020 11:0001.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020120Подведение итогов не позднее Объем и содержание работ Изъятие отработанных фильтрующих материалов (уголь активированный, син-тепон) в несъемных дождеприемных колодцах ручным способом. Работы по устройству технологических отверстий в пластиковых дождеприемных колодцах с целью промывки дождеприемных колодцев гидродинамическим способом с применением машины-илососа. Закупка и доставка фильтрующего материала (синтепон), решетчатого пластикового материала для армирования дна дожде-приемных пластиковых колодцев. Армирование дна пластиковым решетчатым профилем, загрузка вручную слоев фильтрующего материала в дождеприемные колодцы. Вывоз отходов с площадки на специализированные предприятия с це-лью обезвреживания/утилизации, с предоставлением актов приема-передачи отходов Заказчику. Техническое обслуживание сетей ливневой канализации осуществляется гидро-динамическим способом. При производстве работ обеспечить покрытие дорожного полотна от пролива ГСМ и загрязнений. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производ-ственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологи-ческого транспорта. Петроградский

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    01.09.202001.09.2020 11:0001.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020120Подведение итогов не позднее Объем и содержание работ Изъятие отработанных фильтрующих материалов (уголь активированный, син-тепон) в несъемных дождеприемных колодцах ручным способом. Работы по устройству технологических отверстий в пластиковых дождеприемных колодцах с целью промывки дождеприемных колодцев гидродинамическим способом с применением машины-илососа. Закупка и доставка фильтрующего материала (синтепон), решетчатого пластикового материала для армирования дна дожде-приемных пластиковых колодцев. Армирование дна пластиковым решетчатым профилем, загрузка вручную слоев фильтрующего материала в дождеприемные колодцы. Вывоз отходов с площадки на специализированные предприятия с це-лью обезвреживания/утилизации, с предоставлением актов приема-передачи отходов Заказчику. Техническое обслуживание сетей ливневой канализации осуществляется гидро-динамическим способом. При производстве работ обеспечить покрытие дорожного полотна от пролива ГСМ и загрязнений. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производ-ственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологи-ческого транспорта. Петроградский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Объем и содержание работ Изъятие отработанных фильтрующих материалов (уголь активированный, син-тепон) в несъемных дождеприемных колодцах ручным способом. Работы по устройству технологических отверстий в пластиковых дождеприемных колодцах с целью промывки дождеприемных колодцев гидродинамическим способом с применением машины-илососа. Закупка и доставка фильтрующего материала (синтепон), решетчатого пластикового материала для армирования дна дожде-приемных пластиковых колодцев. Армирование дна пластиковым решетчатым профилем, загрузка вручную слоев фильтрующего материала в дождеприемные колодцы. Вывоз отходов с площадки на специализированные предприятия с це-лью обезвреживания/утилизации, с предоставлением актов приема-передачи отходов Заказчику. Техническое обслуживание сетей ливневой канализации осуществляется гидро-динамическим способом. При производстве работ обеспечить покрытие дорожного полотна от пролива ГСМ и загрязнений. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производ-ственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологи-ческого транспорта.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
    Все закупки и тендеры ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА

    Адрес местонахождения

    193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    11.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/723705/name/5f4d261b275df4.83490538

    31.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очистка вручную дождеприемного колодца от камней, песка, ила, количество колодцев Д=920 мм "

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Промывка внутренней поверхности дождеприемных колодцев гидродинамическим способом с применением машины-илососа "

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Промывка внутренней поверхности контрольных колодцев для отбора проб гидродинамическим способом с применением машины-илососа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Устройство технологических отверстий в дне фильтр-патрона дождеприемного колодца с последующей установкой пластиковой решетки"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Удаление твердого осадка вручную искробезопасным шанцевым инструментом через технологические отверстия "

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Замена вручную отработанной фильтрующей загрузки (синтепон и уголь активированный) в ливневых колодцах из фильтр-патронов с последующей упаковкой, пригодной для вывоза отходов с площадки"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Промывка гидродинамическим способом с применением специальной каналопромывочной машины трубопровода хоз. бытовой и ливневой канализации Д=400 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Вывоз отхода и передача на специализированное предприятие с целью обезвреживания: Угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) код ФККО 44310102524 "

    Кол-во: 1.58

    "Позиция 9"

    "Вывоз отхода и передача на специализированное предприятие с целью обезвреживания: Фильтры волокнистые на основе полипропиленовых волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) код ФККО 44351102614"

    Кол-во: 0.79

    "Позиция 10"

    "Вывоз отхода и передача на специализированное предприятие с целью обезвреживания: Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации код ФККО 72180001394"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 11"

    "Вывоз отхода и передача на специализированное предприятие с целью обезвреживания: Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации код ФККО 72280001394"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 12"

    "Закупка и доставка материала (уголь БАУ)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 13"

    "Закупка и доставка материала (синтепон 150г/м2)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 14"

    "Закупка и доставка (решетчатый пластиковый материал, ячейки размером 30*30мм)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "По окончании работ предоставить протоколы лабораторных исследований ливневых сточных вод по показателям (таблица №2)"

    Кол-во: 2

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