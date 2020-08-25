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Номер извещения
ГП020118
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по развитию мобильного приложения Закупки для ПАО "Газпром нефть"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
10.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 363-31-52 доб. 6497
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молочникова Дария Николаевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по Развитию мобильного приложения Закупки
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 10:00 GMT +325.08.2020 10:0025.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020118Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по Развитию мобильного приложения ЗакупкиСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по Развитию мобильного приложения Закупки
Официальный сайт, на котором размещена документация
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