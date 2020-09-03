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Номер извещения
32009392632
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) легкового автомобиля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
10.08.2020 21:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
Почтовый адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46
Контактный телефон
+7 83145 5-34-09
Факс
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Адрес электронной почты
ekoin@nnos.lukoil.com
Ф.И.О. контактного лица
Шакиров Олег Нилович
Место рассмотрения предложений
РФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) легкового автомобиля
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2020 17:00 GMT +303.09.2020 17:0003.09.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009392632Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) легкового автомобиляРФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2020 17:0003.09.2020 17:0003.09.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009392632Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) легкового автомобиляРФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7
Подведение итогов не позднее
04.09.2020 10:0004.09.2020 10:0004.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009392632Подведение итогов не позднее Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) легкового автомобиляРФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) легкового автомобиля
Начальная цена
4 721 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭКОИН - НОРСИ
Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ
Адрес местонахождения
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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