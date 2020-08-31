Выполнение текущего ремонта автовъезда и пола для передвижения персонала стана 300.1 СК «ЦПСК», ремонт автопарковок у АБК СК ОТЦ-3 и автопарковки СК ОТЦ-3 со стороны ул. 2-я Павелецкая 14, г. Челябинск

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020116 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение текущего ремонта автовъезда и пола для передвижения персонала стана 300.1 СК «ЦПСК», ремонт автопарковок у АБК СК ОТЦ-3 и автопарковки СК ОТЦ-3 со стороны ул. 2-я Павелецкая 14, г. Челябинск Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Сервис

Все закупки и тендеры Мечел-Сервис Юридический адрес 127083, Российская Федерация, Москва, Мишина, 35 Почтовый адрес 660061, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Калинина, 175А Контактный телефон +7 495 739-98-80 Факс +7 495 739-98-80 Адрес электронной почты ekaterina.vigel@mechelservice.ru Ф.И.О. контактного лица Вигель Екатерина Андреевна Место рассмотрения предложений Красноярск Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru