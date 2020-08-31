www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020116
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение текущего ремонта автовъезда и пола для передвижения персонала стана 300.1 СК «ЦПСК», ремонт автопарковок у АБК СК ОТЦ-3 и автопарковки СК ОТЦ-3 со стороны ул. 2-я Павелецкая 14, г. Челябинск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
10.08.2020 20:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127083, Российская Федерация, Москва, Мишина, 35
Почтовый адрес
660061, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Калинина, 175А
Контактный телефон
+7 495 739-98-80
Факс
+7 495 739-98-80
Адрес электронной почты
ekaterina.vigel@mechelservice.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вигель Екатерина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение текущего ремонта автовъезда и пола для передвижения персонала стана 300.1 СК «ЦПСК», ремонт автопарковок у АБК СК ОТЦ-3 и автопарковки СК ОТЦ-3 со стороны ул. 2-я Павелецкая 14, г. Челябинск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 15:00 GMT +331.08.2020 15:0031.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020116Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение текущего ремонта автовъезда и пола для передвижения персонала стана 300.1 СК «ЦПСК», ремонт автопарковок у АБК СК ОТЦ-3 и автопарковки СК ОТЦ-3 со стороны ул. 2-я Павелецкая 14, г. ЧелябинскКрасноярск
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 18:0031.12.2020 18:0031.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020116Подведение итогов не позднее Выполнение текущего ремонта автовъезда и пола для передвижения персонала стана 300.1 СК «ЦПСК», ремонт автопарковок у АБК СК ОТЦ-3 и автопарковки СК ОТЦ-3 со стороны ул. 2-я Павелецкая 14, г. ЧелябинскКрасноярск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
31.12.202031.12.2020 18:0031.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020116Подведение итогов не позднее Выполнение текущего ремонта автовъезда и пола для передвижения персонала стана 300.1 СК «ЦПСК», ремонт автопарковок у АБК СК ОТЦ-3 и автопарковки СК ОТЦ-3 со стороны ул. 2-я Павелецкая 14, г. ЧелябинскКрасноярск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение текущего ремонта автовъезда и пола для передвижения персонала стана 300.1 СК «ЦПСК», ремонт автопарковок у АБК СК ОТЦ-3 и автопарковки СК ОТЦ-3 со стороны ул. 2-я Павелецкая 14, г. Челябинск
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Сервис
Все закупки и тендеры Мечел-Сервис
Адрес местонахождения
127083, Российская Федерация, Москва, Мишина, 35
660061, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Калинина, 175А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.