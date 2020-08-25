Отбор организации, способной оказывать услуги по проведению ежегодной проверки и техническому обслуживанию средств индивидуальной защиты от падения с высоты для нужд предприятий представительства "Юг" АО "Газпромнефть-Аэро"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП020112 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0032135-322-2020 Наименование закупки Отбор организации, способной оказывать услуги по проведению ежегодной проверки и техническому обслуживанию средств индивидуальной защиты от падения с высоты для нужд предприятий представительства "Юг" АО "Газпромнефть-Аэро" Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО Юридический адрес 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б" Почтовый адрес 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б" Контактный телефон +7 812 449-18-83 доб. 6585 Адрес электронной почты tender_aero@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Кондраненкова Анастасия Игоревна Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Право на заключение договора на оказание услуг по проведению ежегодной проверки и техническому обслуживанию средств индивидуальной з Дата и время окончания срока приема заявок 25.08.2020 16:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП020112 Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение договора на оказание услуг по проведению ежегодной проверки и техническому обслуживанию средств индивидуальной з Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Право на заключение договора на оказание услуг по проведению ежегодной проверки и техническому обслуживанию средств индивидуальной з Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт