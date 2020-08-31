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Номер извещения
ГП020101
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
901/10.08.20/КО/Э Поставка автомобиля аварийно-спасательного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
10.08.2020 17:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-84
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
19mta@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миключева Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля аварийно-спасательного
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 15:30 GMT +331.08.2020 15:3031.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020101Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля аварийно-спасательногоСалават
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2020 06:0001.09.2020 06:0001.09.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020101Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля аварийно-спасательногоСалават
Подведение итогов не позднее
16.10.2020 12:0016.10.2020 12:0016.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020101Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля аварийно-спасательногоСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля аварийно-спасательного
Начальная цена
3 308 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
Документация лота
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