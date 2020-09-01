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    Главная / Торги / Закупка сигаретной продукции ТМ «Philip Morris» и «JTI» для регионов Оренбургской обл. и Самарской обл.

    Закупка сигаретной продукции ТМ «Philip Morris» и «JTI» для регионов Оренбургской обл. и Самарской обл.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2020 11:0001.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020109Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сигаретной продукции ТМ «Philip Morris» и «JTI» для регионов Оренбургской обл. и Самарской обл.Ростов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020109

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    104/ГЭС розница/10.08.2020/ОЗПэ

    Наименование закупки

    Закупка сигаретной продукции ТМ «Philip Morris» и «JTI» для регионов Оренбургской обл. и Самарской обл.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    10.08.2020 19:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_38-9.docx

    Документация.doc

    Проект_договор_поставки_СТиУ_(сигареты).docx

    Извещение.doc

    Приложение_№_2_Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Контактный телефон

    +7 812 677-09-77 доб. 3391

    Факс

    +7 86361 9-20-35

    Адрес электронной почты

    a.osipova@retail.gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Осипова Анна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка сигаретной продукции ТМ «Philip Morris» и «JTI» для регионов Оренбургской обл. и Самарской обл.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2020 11:00 GMT +301.09.2020 11:0001.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020109Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сигаретной продукции ТМ «Philip Morris» и «JTI» для регионов Оренбургской обл. и Самарской обл.Ростов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2020 11:0001.09.2020 11:0001.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020109Дата и время вскрытия заявок Закупка сигаретной продукции ТМ «Philip Morris» и «JTI» для регионов Оренбургской обл. и Самарской обл.Ростов-на-Дону

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2020 15:0025.09.2020 15:0025.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020109Подведение итогов не позднее Закупка сигаретной продукции ТМ «Philip Morris» и «JTI» для регионов Оренбургской обл. и Самарской обл.Ростов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.202025.09.2020 15:0025.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020109Подведение итогов не позднее Закупка сигаретной продукции ТМ «Philip Morris» и «JTI» для регионов Оренбургской обл. и Самарской обл.Ростов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сигаретной продукции ТМ «Philip Morris» и «JTI» для регионов Оренбургской обл. и Самарской обл.

    Начальная цена

    23 087 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/742581/name/5f71e33c9f7a40.20482748

    28.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка сигаретной продукции ТМ «Philip Morris» и «JTI» для регионов Оренбургской обл. и Самарской обл"

    Кол-во:

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