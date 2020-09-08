второй этап закупки: запрос котировок в электронной форме на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта с элементами реставрации и реконструкции строения 1 и ограды, в части организации дополнительного выезда с территории домовладения по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.14, стр.1

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009392496 Уникальный номер закупки Номер закупки 342/ДКС-20 Наименование закупки второй этап закупки: запрос котировок в электронной форме на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта с элементами реставрации и реконструкции строения 1 и ограды, в части организации дополнительного выезда с территории домовладения по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.14, стр.1 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ Юридический адрес 119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20 Почтовый адрес 119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20 Контактный телефон +7 495 637-71-06 Факс {} Адрес электронной почты zakupki@updk.ru Ф.И.О. контактного лица Бабичева Евгения Александровна Место рассмотрения предложений Москва, ул. Пречистенка, д.20 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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