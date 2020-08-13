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    Главная / Торги / Закупка СОЖ 289

    Закупка СОЖ 289

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 15:0013.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020100Дата и время окончания срока приема заявок В соответствии с извещением Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП020100

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка СОЖ 289

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    10.08.2020 17:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Контактный телефон

    +7 812 448-00-51 доб. 24742

    Адрес электронной почты

    yagafarov.rra@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ягафаров Равиль Рафилевич

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    В соответствии с извещением

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2020 15:00 GMT +313.08.2020 15:0013.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020100Дата и время окончания срока приема заявок В соответствии с извещением Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Предмет договора

    В соответствии с извещением

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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