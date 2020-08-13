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Номер извещения
ГП020100
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка СОЖ 289
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
10.08.2020 17:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 24742
Адрес электронной почты
yagafarov.rra@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ягафаров Равиль Рафилевич
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
В соответствии с извещением
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2020 15:00 GMT +313.08.2020 15:0013.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020100Дата и время окончания срока приема заявок В соответствии с извещением Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Предмет договора
В соответствии с извещением
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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