Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газобаллонного оборудования (ГБО) для работы на компримированном природном газе (КПГ), а также диагностике инжекторных систем на автотранспортных средствах (АТС) ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009392391 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газобаллонного оборудования (ГБО) для работы на компримированном природном газе (КПГ), а также диагностике инжекторных систем на автотранспортных средствах (АТС) ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК Юридический адрес 432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30, Почтовый адрес 432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30 Контактный телефон +7 8422 39-92-40 доб. 399135 Факс {} Адрес электронной почты office@ulgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Белянушкина Татьяна Владимировна Место рассмотрения предложений 432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 30. Закупки и тендеры Ульяновская область Ключевые слова:

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