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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП020099
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по комплексному обслуживанию офиса г. Москва
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
10.08.2020 17:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 228-01-40 доб. 1297
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
vkirin@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кирин Владислав Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
ЦАО
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по комплексному обслуживанию офиса г. Москва
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 11:00 GMT +314.08.2020 11:0014.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020099Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексному обслуживанию офиса г. МоскваЦАО
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 11:0014.08.2020 11:0014.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020099Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по комплексному обслуживанию офиса г. МоскваЦАО
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по комплексному обслуживанию офиса г. Москва
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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