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    Главная / Торги / Запрос предложений на проведение работ по демонтажу и монтажу оборудования дренажной канализации ц. 34 ПАО "Ижорские заводы"

    Запрос предложений на проведение работ по демонтажу и монтажу оборудования дренажной канализации ц. 34 ПАО "Ижорские заводы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2021 15:0009.04.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020092Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на проведение работ по демонтажу и монтажу оборудования дренажной канализации ц. 34 ПАО "Ижорские заводы"КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020092

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на проведение работ по демонтажу и монтажу оборудования дренажной канализации ц. 34 ПАО "Ижорские заводы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    10.08.2020 16:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_документов.pdf

    Протокол_ценообразования.doc

    Уточнение_по_размещению_заявок.docx

    К_заявке_на_услугу_36_от_29.06.2020_(ТЗ).pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Контактный телефон

    +7 812 322-82-40 доб. 89118179428

    Факс

    +7 812 322-87-87

    Адрес электронной почты

    Tatyana.Malygina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Малыгина Татьяна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на проведение работ по демонтажу и монтажу оборудования дренажной канализации ц. 34 ПАО "Ижорские заводы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2021 15:00 GMT +309.04.2021 15:0009.04.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020092Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на проведение работ по демонтажу и монтажу оборудования дренажной канализации ц. 34 ПАО "Ижорские заводы"Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2021 15:0009.04.2021 15:0009.04.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020092Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на проведение работ по демонтажу и монтажу оборудования дренажной канализации ц. 34 ПАО "Ижорские заводы"Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2021 13:0030.05.2021 13:0030.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020092Подведение итогов не позднее Запрос предложений на проведение работ по демонтажу и монтажу оборудования дренажной канализации ц. 34 ПАО "Ижорские заводы"Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.202130.05.2021 13:0030.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020092Подведение итогов не позднее Запрос предложений на проведение работ по демонтажу и монтажу оборудования дренажной канализации ц. 34 ПАО "Ижорские заводы"Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на проведение работ по демонтажу и монтажу оборудования дренажной канализации ц. 34 ПАО "Ижорские заводы"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объёме технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория "Ижорские заводы", д. б\нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно: отсрочка платежа 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Классификатор ОКПД2

    43.22.11.150

    Работы по монтажу канализационных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Запрос документов

    09.04.2021

    Техническое задание

    09.04.2021

    Уточнение по размещению заявок

    09.04.2021

    Протокол ценообразования

    09.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос предложений на проведение работ по демонтажу и монтажу оборудования дренажной канализации ц. 34 ПАО "Ижорские заводы""

    Кол-во: 1

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.08.2017 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
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