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Номер извещения
32009392158
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по прокладке подземных кабельных линий 6 кВ от ГПП-455 "Лобаново" до ТП-3 и от ГПП-455 "Лобаново" до ТП-5
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
10.08.2020 16:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-41-52
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
kseniya.shmeleva@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмелёва Ксения Викторовна
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Прокладка кабельных линий 6кВ от ГПП-455 «Лобаново» до ТП-3 и от ГПП-455 «Лобаново» до ТП-5
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прокладка кабельных линий 6кВ от ГПП-455 «Лобаново» до ТП-3 и от ГПП-455 «Лобаново» до ТП-5
Начальная цена
34 970 946,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
174 854,73 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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