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Номер извещения
32009392122
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение археологических спасательных работ в виде наблюдений по объекту: Сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП), назначение: сеть газоснабжения. Протяженность 452583,00 п.м, инвентарный номер 90733, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, Приокский, Нижегородский районы. (Реконструкция на участке наб. Нижне-Волжская. Код стройки 23878-15-4)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
10.08.2020 16:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
Почтовый адрес
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
Контактный телефон
+7 831 469-48-59
Факс
+7 831 416-09-84
Адрес электронной почты
kazakovana@oblgaz.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казакова Наталья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Проведение археологических спасательных работ в виде наблюдений по объекту: Сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП), назначение: сеть газоснабжения. Протяженность 452583,00 п.м, инвентарный номер 90733, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, Приокский, Нижегородский районы. (Реконструкция на участке наб. Нижне-Волжская. Код стройки 23878-15-4)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 09:00 GMT +320.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009392122Дата и время окончания срока приема заявок Проведение археологических спасательных работ в виде наблюдений по объекту: Сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП), назначение: сеть газоснабжения. Протяженность 452583,00 п.м, инвентарный номер 90733, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, Приокский, Нижегородский районы. (Реконструкция на участке наб. Нижне-Волжская. Код стройки 23878-15-4)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 09:0020.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009392122Дата и время вскрытия заявок Проведение археологических спасательных работ в виде наблюдений по объекту: Сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП), назначение: сеть газоснабжения. Протяженность 452583,00 п.м, инвентарный номер 90733, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, Приокский, Нижегородский районы. (Реконструкция на участке наб. Нижне-Волжская. Код стройки 23878-15-4)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
26.08.2020 17:0026.08.2020 17:0026.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009392122Подведение итогов не позднее Проведение археологических спасательных работ в виде наблюдений по объекту: Сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП), назначение: сеть газоснабжения. Протяженность 452583,00 п.м, инвентарный номер 90733, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, Приокский, Нижегородский районы. (Реконструкция на участке наб. Нижне-Волжская. Код стройки 23878-15-4)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.202026.08.2020 17:0026.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009392122Подведение итогов не позднее Проведение археологических спасательных работ в виде наблюдений по объекту: Сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП), назначение: сеть газоснабжения. Протяженность 452583,00 п.м, инвентарный номер 90733, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, Приокский, Нижегородский районы. (Реконструкция на участке наб. Нижне-Волжская. Код стройки 23878-15-4)Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение археологических спасательных работ в виде наблюдений по объекту: Сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП), назначение: сеть газоснабжения. Протяженность 452583,00 п.м, инвентарный номер 90733, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, Приокский, Нижегородский районы. (Реконструкция на участке наб. Нижне-Волжская. Код стройки 23878-15-4)
Начальная цена
3 498 372,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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