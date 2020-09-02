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    Главная / Торги / Номинация на Манометры для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГКМ

    Номинация на Манометры для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2020 12:0002.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020091Дата и время окончания срока приема заявок Номинация на Манометры для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГСММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020091

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Номинация на Манометры для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    10.08.2020 16:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    01__Общая_часть.7z

    03_Коммерческая_часть_(ТКП).7z

    02_Техническая_часть.7z

    1080-08_О_приглашении_к_участию_в_процедуре_запроса_предложений_Манометры.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14616

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    Igor.Varankin@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Варанкин Игорь Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Номинация на Манометры для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГСМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2020 12:00 GMT +302.09.2020 12:0002.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020091Дата и время окончания срока приема заявок Номинация на Манометры для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГСММосква

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2020 12:0002.09.2020 12:0002.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020091Дата и время вскрытия заявок Номинация на Манометры для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГСММосква

    Подведение итогов не позднее

    04.09.2020 18:0004.09.2020 18:0004.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020091Подведение итогов не позднее Номинация на Манометры для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГСММосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    04.09.202004.09.2020 18:0004.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020091Подведение итогов не позднее Номинация на Манометры для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГСММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Номинация на Манометры для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГСМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манометр с трубчатой пружиной. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…1 МПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Манометр с мембраной. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…10 кПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Манометр с трубчатой пружиной. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…1 МПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Манометр с трубчатой пружиной. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…1 МПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Манометр с трубчатой пружиной. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…160 МПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок и мембрана."

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Манометр с трубчатой пружиной. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…1,0 МПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок и мембрана."

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Мембранный манометр. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…160 кПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок и мембрана."

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Мембранный манометр. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…160 кПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок и мембрана."

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Мембранный манометр. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…160 кПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок и мембрана."

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Манометр с трубчатой пружиной. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…0,6 МПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок."

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Манометр с трубчатой пружиной. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…1,6 МПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок и мембрана."

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Манометр с трубчатой пружиной. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…1,6 МПа. Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм. Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок и мембрана."

    Кол-во: 1

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