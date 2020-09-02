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Номер извещения
ГП020091
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Номинация на Манометры для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
10.08.2020 16:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14616
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
Igor.Varankin@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Варанкин Игорь Олегович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Номинация на Манометры для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГСМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2020 12:00 GMT +302.09.2020 12:0002.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020091Дата и время окончания срока приема заявок Номинация на Манометры для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГСММосква
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2020 12:0002.09.2020 12:0002.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020091Дата и время вскрытия заявок Номинация на Манометры для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГСММосква
Подведение итогов не позднее
04.09.2020 18:0004.09.2020 18:0004.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020091Подведение итогов не позднее Номинация на Манометры для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГСММосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Номинация на Манометры для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГСМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
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