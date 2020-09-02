Номинация на Манометры для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГКМ

Номинация на Манометры для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГСМ

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Номинация на Манометры для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГСМ

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АРКТИК СПГ 2 Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Манометр с трубчатой пружиной. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…1 МПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок." Кол-во: 1

"Позиция 2" "Манометр с мембраной. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…10 кПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок." Кол-во: 1

"Позиция 3" "Манометр с трубчатой пружиной. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…1 МПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок." Кол-во: 1

"Позиция 4" "Манометр с трубчатой пружиной. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…1 МПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок." Кол-во: 1

"Позиция 5" "Манометр с трубчатой пружиной. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…160 МПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок и мембрана." Кол-во: 3

"Позиция 6" "Манометр с трубчатой пружиной. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…1,0 МПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок и мембрана." Кол-во: 2

"Позиция 7" "Мембранный манометр. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…160 кПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок и мембрана." Кол-во: 2

"Позиция 8" "Мембранный манометр. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…160 кПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок и мембрана." Кол-во: 1

"Позиция 9" "Мембранный манометр. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…160 кПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок и мембрана." Кол-во: 2

"Позиция 10" "Манометр с трубчатой пружиной. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…0,6 МПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок." Кол-во: 1

"Позиция 11" "Манометр с трубчатой пружиной. Материал – нержавеющая сталь. Шкала: 0…1,6 МПа Класс точности (не ниже): 1,5. IP 65. Номинальный размер: 160 мм Радиальное присоединение снизу. Комплектно: двухвентильный клапанный блок и мембрана." Кол-во: 2