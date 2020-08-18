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Номер извещения
32009392015
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту на объектах АО "Воткинский завод", расположенных по адресам: Удмуртская Республика, г. Воткинск ,ул. Кирова, д.2, ул. Красноармейская,1 с использованием материально-технических ресурсов подрядной организации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
10.08.2020 16:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-57-45
Факс
Адрес электронной почты
shakirova.yr@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шакирова Юлия Робертовна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 114 АО «Воткинский завод
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту на объектах АО "Воткинский завод", расположенных по адресам: Удмуртская Республика, г. Воткинск ,ул. Кирова, д.2, ул. Красноармейская,1 с использованием материально-технических ресурсов подрядной организации
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.08.202020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009392015Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту на объектах АО "Воткинский завод", расположенных по адресам: Удмуртская Республика, г. Воткинск ,ул. Кирова, д.2, ул. Красноармейская,1 с использованием материально-технических ресурсов подрядной организации Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 114 АО «Воткинский завод
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту на объектах АО "Воткинский завод", расположенных по адресам: Удмуртская Республика, г. Воткинск ,ул. Кирова, д.2, ул. Красноармейская,1 с использованием материально-технических ресурсов подрядной организации
Начальная цена
8 600 186,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
172 003,72 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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