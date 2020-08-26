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    Главная / Торги / Аукцион на право заключения договора на поставку автомобиля грузового

    Аукцион на право заключения договора на поставку автомобиля грузового

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 09:3026.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391977Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля грузовогоМосква, Дмитровское шоссе, 110Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009391977

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион на право заключения договора на поставку автомобиля грузового

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    10.08.2020 16:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Юридический адрес

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Почтовый адрес

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Контактный телефон

    +7 499 940-02-22

    Факс

    +7 499 940-09-99

    Адрес электронной почты

    tender@gskb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малеков Марат Аюпович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля грузового

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 09:30 GMT +326.08.2020 09:3026.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391977Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля грузовогоМосква, Дмитровское шоссе, 110

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.08.2020 23:0031.08.2020 23:0031.08.2020 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009391977Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобиля грузовогоМосква, Дмитровское шоссе, 110

    Дата и время проведения

    01.09.2020 10:0001.09.2020 10:0001.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009391977Дата и время проведения Поставка автомобиля грузовогоМосква, Дмитровское шоссе, 110

    Подведение итогов не позднее

    02.09.2020 23:0002.09.2020 23:0002.09.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391977Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля грузовогоМосква, Дмитровское шоссе, 110

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202002.09.2020 23:0002.09.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391977Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля грузовогоМосква, Дмитровское шоссе, 110

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля грузового

    Начальная цена

    1 716 667,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО АЛМАЗ
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Адрес местонахождения

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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