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Номер извещения
32009391977
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аукцион на право заключения договора на поставку автомобиля грузового
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
10.08.2020 16:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 499 940-02-22
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
tender@gskb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малеков Марат Аюпович
Место рассмотрения предложений
Москва, Дмитровское шоссе, 110
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля грузового
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 09:30 GMT +326.08.2020 09:3026.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391977Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля грузовогоМосква, Дмитровское шоссе, 110
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.08.2020 23:0031.08.2020 23:0031.08.2020 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009391977Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобиля грузовогоМосква, Дмитровское шоссе, 110
Дата и время проведения
01.09.2020 10:0001.09.2020 10:0001.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009391977Дата и время проведения Поставка автомобиля грузовогоМосква, Дмитровское шоссе, 110
Подведение итогов не позднее
02.09.2020 23:0002.09.2020 23:0002.09.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391977Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля грузовогоМосква, Дмитровское шоссе, 110
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля грузового
Начальная цена
1 716 667,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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