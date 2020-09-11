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Номер извещения
ГП020064
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
899/10.08.20/КО/Э Оказание услуг по аттестации программного обеспечения подсистемы расчёта масс остатков по резервуарам ИСП на базе PI System
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
10.08.2020 15:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-77
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01pai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Продан Артём Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
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Оказание услуг по аттестации программного обеспечения подсистемы расчёта масс остатков по резервуарам ИСП на базе PI System
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2020 15:30 GMT +311.09.2020 15:3011.09.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020064Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аттестации программного обеспечения подсистемы расчёта масс остатков по резервуарам ИСП на базе PI SystemСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.09.2020 07:0014.09.2020 07:0014.09.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020064Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по аттестации программного обеспечения подсистемы расчёта масс остатков по резервуарам ИСП на базе PI SystemСалават
Подведение итогов не позднее
14.10.2020 15:3014.10.2020 15:3014.10.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020064Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аттестации программного обеспечения подсистемы расчёта масс остатков по резервуарам ИСП на базе PI SystemСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аттестации программного обеспечения подсистемы расчёта масс остатков по резервуарам ИСП на базе PI System
Начальная цена
289 520,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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