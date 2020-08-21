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    Главная / Торги / Поставка листового проката в соответствии с заявкой. Лист чечевица 5 мм, лис ПВЛ506. Объем 8,236 т

    Поставка листового проката в соответствии с заявкой. Лист чечевица 5 мм, лис ПВЛ506. Объем 8,236 т

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 17:0021.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020066Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового проката в соответствии с заявкой. Лист чечевица 5 мм, лис ПВЛ506. Объем 8,236 тЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020066

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    325-562/20

    Наименование закупки

    Поставка листового проката в соответствии с заявкой. Лист чечевица 5 мм, лис ПВЛ506. Объем 8,236 т

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    10.08.2020 15:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП020066_для_ЭТП_ГПБ.rtf

    325-562.pdf

    список документов для проверки

    типовой договора с ПАО "Уралхиммаш"

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-05-25 доб. 89122405705

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Anna.Shmarykina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шмарыкина Анна Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка листового проката в соответствии с заявкой. Лист чечевица 5 мм, лис ПВЛ506. Объем 8,236 т

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2020 17:00 GMT +321.08.2020 17:0021.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020066Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового проката в соответствии с заявкой. Лист чечевица 5 мм, лис ПВЛ506. Объем 8,236 тЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.08.2020 17:0021.08.2020 17:0021.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020066Дата и время вскрытия заявок Поставка листового проката в соответствии с заявкой. Лист чечевица 5 мм, лис ПВЛ506. Объем 8,236 тЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202030.09.2020 09:0030.09.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020066Подведение итогов не позднее Поставка листового проката в соответствии с заявкой. Лист чечевица 5 мм, лис ПВЛ506. Объем 8,236 тЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка листового проката в соответствии с заявкой. Лист чечевица 5 мм, лис ПВЛ506. Объем 8,236 т

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/745977/name/5f76a65d311c75.91661127

    02.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лист "

    Кол-во: 9

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