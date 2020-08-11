Поставка согласно спецификации: Редуктор ЗИЛ (268). Аналоги не рассматриваются. С доставкой по адресу: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона ОАО «ВЗ ГИАП», корп. 473 (схема проезда в документации). Поставка до 12.08.2020 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020063 Уникальный номер закупки Номер закупки Заявка 20ТЦ Наименование закупки Поставка согласно спецификации: Редуктор ЗИЛ (268). Аналоги не рассматриваются. С доставкой по адресу: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона ОАО «ВЗ ГИАП», корп. 473 (схема проезда в документации). Поставка до 12.08.2020 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИЕЙ-М

Все закупки и тендеры УММ Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты alexander.bushuev@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Бушуев Александр Анатольевич Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru