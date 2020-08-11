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Номер извещения
ГП020063
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка согласно спецификации: Редуктор ЗИЛ (268). Аналоги не рассматриваются. С доставкой по адресу: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона ОАО «ВЗ ГИАП», корп. 473 (схема проезда в документации). Поставка до 12.08.2020 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
10.08.2020 15:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
alexander.bushuev@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Бушуев Александр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Поставка согласно спецификации: Редуктор ЗИЛ (268). Аналоги не рассматриваются. С доставкой по адресу: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона ОАО «ВЗ ГИАП», корп. 473 (схема проезда в документации). Поставка до 12.08.2020 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.08.2020 11:30 GMT +311.08.2020 11:3011.08.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020063Дата и время окончания срока приема заявок Поставка согласно спецификации: Редуктор ЗИЛ (268). Аналоги не рассматриваются. С доставкой по адресу: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона ОАО «ВЗ ГИАП», корп. 473 (схема проезда в документации). Поставка до 12.08.2020 г.Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
11.08.2020 11:3011.08.2020 11:3011.08.2020 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020063Дата и время вскрытия заявок Поставка согласно спецификации: Редуктор ЗИЛ (268). Аналоги не рассматриваются. С доставкой по адресу: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона ОАО «ВЗ ГИАП», корп. 473 (схема проезда в документации). Поставка до 12.08.2020 г.Домодедово
Подведение итогов не позднее
11.08.2020 12:0011.08.2020 12:0011.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020063Подведение итогов не позднее Поставка согласно спецификации: Редуктор ЗИЛ (268). Аналоги не рассматриваются. С доставкой по адресу: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона ОАО «ВЗ ГИАП», корп. 473 (схема проезда в документации). Поставка до 12.08.2020 г.Домодедово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.08.202011.08.2020 12:0011.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020063Подведение итогов не позднее Поставка согласно спецификации: Редуктор ЗИЛ (268). Аналоги не рассматриваются. С доставкой по адресу: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона ОАО «ВЗ ГИАП», корп. 473 (схема проезда в документации). Поставка до 12.08.2020 г.Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка согласно спецификации: Редуктор ЗИЛ (268). Аналоги не рассматриваются. С доставкой по адресу: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона ОАО «ВЗ ГИАП», корп. 473 (схема проезда в документации). Поставка до 12.08.2020 г.
Начальная цена
36 516,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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