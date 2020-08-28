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Номер извещения
ГП020106
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое перевооружение АЗС №392,369,101,102,293,2,9,19 (демонтаж,монтаж ТРК, пуско-наладочные работы) в Республике Калмыкия, Брянской, Липецкой областях и Ставропольском крае
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
10.08.2020 18:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Контактный телефон
+7 812 677-09-77 доб. 3392
Факс
+7 86361 9-20-35
Адрес электронной почты
s.gancheva@retail.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ганчева Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
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Техническое перевооружение следующих АЗС: -АЗС № 392, расположенной по адресу: 358000, Калмыкия Респ., Элиста г. Автодорога Подъезд к г. Элиста от автодороги М-6 Каспий км 8+125м (слева); -АЗС № 369, расположенной по адресу: 243 410, Брянская обл., Почепский р-н, Речица п,73 км автодороги «Брянск-Новозыбков» (пересечение с автодорогой «Почеп-Первомайский», -АЗС № 101, расположенной по адресу: 399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 «Дон» (справа); - АЗС № 102, расположенной по адресу: 399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 «Дон» (слева); - АЗС № 293, расположенной по адресу: 426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пер. Ботеневский, 21а; - АЗС № 2, расположенной по адресу: Ставропольский край, Предгорный район,379 км автодороги «Краснодар-Баку» (слева); -АЗС № 9, расположенной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 337 км+700м автомагистрали Кавказ в районе горы Кинжал; - АЗС № 19, расположенной по адресу:357203, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Островского, 121
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 11:00 GMT +328.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020106Дата и время окончания срока приема заявок Техническое перевооружение следующих АЗС: -АЗС № 392, расположенной по адресу: 358000, Калмыкия Респ., Элиста г. Автодорога Подъезд к г. Элиста от автодороги М-6 Каспий км 8+125м (слева); -АЗС № 369, расположенной по адресу: 243 410, Брянская обл., Почепский р-н, Речица п,73 км автодороги «Брянск-Новозыбков» (пересечение с автодорогой «Почеп-Первомайский», -АЗС № 101, расположенной по адресу: 399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 «Дон» (справа); - АЗС № 102, расположенной по адресу: 399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 «Дон» (слева); - АЗС № 293, расположенной по адресу: 426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пер. Ботеневский, 21а; - АЗС № 2, расположенной по адресу: Ставропольский край, Предгорный район,379 км автодороги «Краснодар-Баку» (слева); -АЗС № 9, расположенной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 337 км+700м автомагистрали Кавказ в районе горы Кинжал; - АЗС № 19, расположенной по адресу:357203, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Островского, 121 Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2020 11:0028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020106Дата и время вскрытия заявок Техническое перевооружение следующих АЗС: -АЗС № 392, расположенной по адресу: 358000, Калмыкия Респ., Элиста г. Автодорога Подъезд к г. Элиста от автодороги М-6 Каспий км 8+125м (слева); -АЗС № 369, расположенной по адресу: 243 410, Брянская обл., Почепский р-н, Речица п,73 км автодороги «Брянск-Новозыбков» (пересечение с автодорогой «Почеп-Первомайский», -АЗС № 101, расположенной по адресу: 399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 «Дон» (справа); - АЗС № 102, расположенной по адресу: 399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 «Дон» (слева); - АЗС № 293, расположенной по адресу: 426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пер. Ботеневский, 21а; - АЗС № 2, расположенной по адресу: Ставропольский край, Предгорный район,379 км автодороги «Краснодар-Баку» (слева); -АЗС № 9, расположенной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 337 км+700м автомагистрали Кавказ в районе горы Кинжал; - АЗС № 19, расположенной по адресу:357203, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Островского, 121 Ростов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
18.09.2020 15:0018.09.2020 15:0018.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020106Подведение итогов не позднее Техническое перевооружение следующих АЗС: -АЗС № 392, расположенной по адресу: 358000, Калмыкия Респ., Элиста г. Автодорога Подъезд к г. Элиста от автодороги М-6 Каспий км 8+125м (слева); -АЗС № 369, расположенной по адресу: 243 410, Брянская обл., Почепский р-н, Речица п,73 км автодороги «Брянск-Новозыбков» (пересечение с автодорогой «Почеп-Первомайский», -АЗС № 101, расположенной по адресу: 399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 «Дон» (справа); - АЗС № 102, расположенной по адресу: 399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 «Дон» (слева); - АЗС № 293, расположенной по адресу: 426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пер. Ботеневский, 21а; - АЗС № 2, расположенной по адресу: Ставропольский край, Предгорный район,379 км автодороги «Краснодар-Баку» (слева); -АЗС № 9, расположенной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 337 км+700м автомагистрали Кавказ в районе горы Кинжал; - АЗС № 19, расположенной по адресу:357203, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Островского, 121 Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.09.202018.09.2020 15:0018.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020106Подведение итогов не позднее Техническое перевооружение следующих АЗС: -АЗС № 392, расположенной по адресу: 358000, Калмыкия Респ., Элиста г. Автодорога Подъезд к г. Элиста от автодороги М-6 Каспий км 8+125м (слева); -АЗС № 369, расположенной по адресу: 243 410, Брянская обл., Почепский р-н, Речица п,73 км автодороги «Брянск-Новозыбков» (пересечение с автодорогой «Почеп-Первомайский», -АЗС № 101, расположенной по адресу: 399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 «Дон» (справа); - АЗС № 102, расположенной по адресу: 399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 «Дон» (слева); - АЗС № 293, расположенной по адресу: 426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пер. Ботеневский, 21а; - АЗС № 2, расположенной по адресу: Ставропольский край, Предгорный район,379 км автодороги «Краснодар-Баку» (слева); -АЗС № 9, расположенной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 337 км+700м автомагистрали Кавказ в районе горы Кинжал; - АЗС № 19, расположенной по адресу:357203, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Островского, 121 Ростов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое перевооружение следующих АЗС: -АЗС № 392, расположенной по адресу: 358000, Калмыкия Респ., Элиста г. Автодорога Подъезд к г. Элиста от автодороги М-6 Каспий км 8+125м (слева); -АЗС № 369, расположенной по адресу: 243 410, Брянская обл., Почепский р-н, Речица п,73 км автодороги «Брянск-Новозыбков» (пересечение с автодорогой «Почеп-Первомайский», -АЗС № 101, расположенной по адресу: 399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 «Дон» (справа); - АЗС № 102, расположенной по адресу: 399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 «Дон» (слева); - АЗС № 293, расположенной по адресу: 426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пер. Ботеневский, 21а; - АЗС № 2, расположенной по адресу: Ставропольский край, Предгорный район,379 км автодороги «Краснодар-Баку» (слева); -АЗС № 9, расположенной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 337 км+700м автомагистрали Кавказ в районе горы Кинжал; - АЗС № 19, расположенной по адресу:357203, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Островского, 121
Начальная цена
15 049 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«ГНП сеть»
Все закупки и тендеры «ГНП сеть»
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Отсутствуют
Документация лота
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