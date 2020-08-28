Лот 1

Техническое перевооружение следующих АЗС: -АЗС № 392, расположенной по адресу: 358000, Калмыкия Респ., Элиста г. Автодорога Подъезд к г. Элиста от автодороги М-6 Каспий км 8+125м (слева); -АЗС № 369, расположенной по адресу: 243 410, Брянская обл., Почепский р-н, Речица п,73 км автодороги «Брянск-Новозыбков» (пересечение с автодорогой «Почеп-Первомайский», -АЗС № 101, расположенной по адресу: 399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 «Дон» (справа); - АЗС № 102, расположенной по адресу: 399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 «Дон» (слева); - АЗС № 293, расположенной по адресу: 426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пер. Ботеневский, 21а; - АЗС № 2, расположенной по адресу: Ставропольский край, Предгорный район,379 км автодороги «Краснодар-Баку» (слева); -АЗС № 9, расположенной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 337 км+700м автомагистрали Кавказ в районе горы Кинжал; - АЗС № 19, расположенной по адресу:357203, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Островского, 121