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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП020061
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка сварочных материалов для наплавки гидровала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
10.08.2020 15:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Kseniia.Kuvshinova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Кувшинова Ксения Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка сварочных материалов для наплавки гидровала
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 10:30 GMT +314.08.2020 10:3014.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020061Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сварочных материалов для наплавки гидровалаКолпино
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 10:3014.08.2020 10:3014.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020061Дата и время вскрытия заявок Закупка сварочных материалов для наплавки гидровалаКолпино
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка сварочных материалов для наплавки гидровала
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 3235
Кол-во: 2160
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