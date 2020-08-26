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Номер извещения
32009391873
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПОСТАВКА ИДИКАТОРОВ-ТЕЧЕИСКАТЕЛЕЙ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
10.08.2020 15:45
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,
Почтовый адрес
150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20
Контактный телефон
+7 4852 40-25-36
Факс
--
Адрес электронной почты
klevakin@yaroblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клевакин Борис Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ярославль
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Газоанализаторы
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Газоанализаторы
Начальная цена
247 273,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
Адрес местонахождения
150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,
150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10.00000
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