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Наименование процедуры
Открытый аукцион на повышение в электронной форме. Предмет торгов: право заключения договора купли-продажи однокомнатной квартиры, общей площадью 39,2 кв.м, расположенной по адресу: ЯНАО, г. Лабытнанги, ул.Гагарина, д. 54, корп.В, кв. 9 (инв. № 30000004). Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром добыча Надым»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ЯНАО, г. Лабытнанги, ул.Гагарина, д. 54, корп.В, кв. 9
Номер извещения
ГП020056
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Однокомнатная квартира, общей площадью 39,2 кв.м, расположенная по адресу: ЯНАО, г. Лабытнанги, ул.Гагарина, д. 54, корп.В, кв. 9 (инв. № 30000004)
Начальная цена
1155000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
115500.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
10-08-2020 15:35 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.09.2020 18:00
Дата и время проведения
11.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Локация объекта – г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ – арктическая зона Западно-Сибирской равнины, центр Крайнего Севера России. Объект расположен в жилом квартале города в 2-х этажном жилом доме деревянного исполнения на 1-м этаже. Удобное расположение объекта: территория расположения объекта характеризуется развитой социальной, транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктурами
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
123400.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Бокач Евгений Владимирович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Ruban.SV@nadym-dobycha.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34995 6-84-47
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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