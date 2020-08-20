Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Изготовление и поставка деревянных ящиков, перегородок

    Изготовление и поставка деревянных ящиков, перегородок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 07:0020.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391846Дата и время окончания срока приема заявок ЯщикЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009391846

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка деревянных ящиков, перегородок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    10.08.2020 15:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД.zip

    Извещение.docx

    Приложение_№1_-_проект_договора.docx

    Приложение_№2_-_техническое_задание.docx

    Документация_о_закупке.docx

    Протокол_№2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. СЕМИХАТОВА
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    Почтовый адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Контактный телефон

    +7 343 212-57-62

    Факс

    +7 343 350-53-01

    Адрес электронной почты

    788@npoa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шангареева Инна Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ящик

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 07:00 GMT +320.08.2020 07:0020.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391846Дата и время окончания срока приема заявок ЯщикЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145

    Дата и время вскрытия заявок

    20.08.2020 07:0020.08.2020 07:0020.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391846Дата и время вскрытия заявок ЯщикЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2020 09:3020.08.2020 09:3020.08.2020 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391846Подведение итогов не позднее ЯщикЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 09:3020.08.2020 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391846Подведение итогов не позднее ЯщикЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ящик

    Начальная цена

    108 344,45

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/719274/name/5f439f57b055a4.75934088

    24.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство деревянной тары"

    Кол-во: 85.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ТГК-14
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211082079
    Поставка электрического оборудования на объект ПНС-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинский энергетический комплекс
    Поставка электрического оборудования на объект ПНС-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинский...
    593850
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    28 414 212
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225133
    запчасти для Урал Вахта Next, Газон Next, Урал КМУ Next по заявке 38606, протоколы разногласий не принимаются, при предоплате свыше 1 млн обязательное предоставление банковской гарантии
    запчасти для Урал Вахта Next, Газон Next, Урал КМУ Next по заявке 38606, протоколы...
    590407
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014074
    Закупка фланцев
    Закупка фланцев
    592739
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014183
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    593336
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014156
    Поставка оксид олова
    Поставка оксид олова
    593158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237232
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    593846
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237231
    Об оказании медицинских услуг
    Об оказании медицинских услуг
    593845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237230
    Поставка автомобиля газоспасательного
    Поставка автомобиля газоспасательного
    593840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить