139/10.08.20/ППЖТ/КО/Э Оказание услуг по предоставлению прав на программное обеспечение на условиях простой (неисклфсвочного комплекта (SNS-DISC- Установочный комплект. Средство защиты информации Secret Net Studio 8;SNS-8.x-NSD-NS-SP1Y. Право на использование модуля защиты от НСД и контроля устройств Средства защиты информации Secret Net Studio 8; HSEC-3.7-AP-DISK-SKZI-KC1-1 - Установочный комплект. СКЗИ "Континент-АП", версия 3.7. КС1 исполнение 1.HSEC-3.7-ACS-AP-lic [1-49]-SP1Y- Право на использование СКЗИ "Континент-АП" (1 дополнительное подключение пользователя СКЗИ "Континент-АП" к СД))

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020053 Уникальный номер закупки Номер закупки 139/10.08.20/ППЖТ/КО/Э Наименование закупки 139/10.08.20/ППЖТ/КО/Э Оказание услуг по предоставлению прав на программное обеспечение на условиях простой (неисклфсвочного комплекта (SNS-DISC- Установочный комплект. Средство защиты информации Secret Net Studio 8;SNS-8.x-NSD-NS-SP1Y. Право на использование модуля защиты от НСД и контроля устройств Средства защиты информации Secret Net Studio 8; HSEC-3.7-AP-DISK-SKZI-KC1-1 - Установочный комплект. СКЗИ "Континент-АП", версия 3.7. КС1 исполнение 1.HSEC-3.7-ACS-AP-lic [1-49]-SP1Y- Право на использование СКЗИ "Континент-АП" (1 дополнительное подключение пользователя СКЗИ "Континент-АП" к СД)) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор* Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ Юридический адрес 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30 Почтовый адрес 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30 Контактный телефон +7 34763 9-46-77 Факс +7 34763 9-21-03 Адрес электронной почты 01pai@snos.ru Ф.И.О. контактного лица Продан Артём Игоревич Место рассмотрения предложений Салават Закупки и тендеры Республика Башкортостан Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru